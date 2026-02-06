Obavijesti

TEŠKI RAZGOVORI

Iran i SAD spremaju pregovore u Omanu: Problem je nuklearno pitanje, jačanje diplomacije...

Iran i SAD spremaju pregovore u Omanu: Problem je nuklearno pitanje, jačanje diplomacije...
Foto: Dado Ruvic

Razgovori u Omanu zahtijevat će od pregovarača da pažljivo zaobiđu iransko čvrsto odbijanje rasprave o svom raketnom arsenalu, kako bi osigurali sporazum i spriječili potencijalni vojni sukob

Iran i SAD trebali bi u petak u Omanu održati pregovore o teheranskom nuklearnom programu, ali spor oko tema razgovora, a posebno razlike u pogledu stavova o teheranskom raketnom arsenalu, sugeriraju da će napredak biti teško ostvariv.

Iako su obje strane signalizirale spremnost za oživljavanje diplomacije u dugotrajnom nuklearnom sporu Teherana sa Zapadom, Washington želi da razgovori obuhvate i iranski nuklearni program, njegove balističke projektile, podršku oružanim skupinama u regiji i "postupanje s vlastitim narodom", poručio je u srijedu američki državni tajnik Marco Rubio.

Razgovori u Omanu zahtijevat će od pregovarača da pažljivo zaobiđu iransko čvrsto odbijanje rasprave o svom raketnom arsenalu, kako bi osigurali sporazum i spriječili potencijalni vojni sukob.

Teheran je nedvosmisleno odbacio svako pregovaranje o svojim „obrambenim sposobnostima, uključujući rakete i njihov domet“.

Satima prije razgovora, iranska državna televizija izjavila je da je jedna od najnaprednijih balističkih raketa dugog dometa u zemlji, Khorramshahr 4, raspoređena u jednom od ogromnih podzemnih raketnih kompleksa Revolucionarne garde.

Međutim, iranski dužnosnici prošli su tjedan rekli Reutersu da je Teheran spreman pokazati „fleksibilnost u pogledu obogaćivanja uranija“, uključujući predaju 400 kg visoko obogaćenog uranija (HEU).

Istovremeno, Iran tvrdi da njegovo temeljno pravo na obogaćivanje uranija uopće ne smije biti na pregovaračkom stolu te želi da ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi i američki izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff u Muscatu razgovaraju isključivo o nuklearnim pitanjima.

"Ulazimo u diplomaciju otvorenih očiju i sa sjećanjem na proteklu godinu", rekao je Araqchi u petak na X-u prije razgovora, dodajući da Iranci čvrsto stoje iza svojih prava i da će surađivati u dobroj vjeri.

"Obveze se moraju poštovati, jednak status, međusobno poštovanje i obostrani interes nisu retorika - oni su nužni temelj trajnog sporazuma", naglasio je Araqchi.

U lipnju je SAD napao iranske nuklearne ciljeve, a Teheran od tada napominje da je njegov rad na obogaćivanju uranija zaustavljen.

Zbog gomilanje mornarice oko Irana, teheransko vodstvo i dalje je duboko zabrinuto da bi američki predsjednik Donald Trump mogao provesti svoje prijetnje.

Okupljanje vojske uslijedilo je nakon krvavog vladinog gušenja prosvjeda diljem zemlje u Iranu prošlog mjeseca, koje je pojačalo napetosti između Washingtona i Teherana.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt u četvrtak je novinarima rekla da Trump želi utvrditi može li se postići dogovor, ali da je i izdao upozorenje.

"Dok traju ovi pregovori, podsjetila bih iranski režim da predsjednik, kao vrhovni zapovjednik najmoćnije vojske u povijesti svijeta, uz diplomaciju ima i mnoge druge mogućnosti na raspolaganju", dodala je.

Iran je upozorio da će oštro odgovoriti na svaki vojni napad i upozorio susjedne zemlje u kojima se nalaze američke baze da bi se mogle naći na meti.

