Europska unija mora se reformirati ili će se raspasti

Piše Boris Rašeta,
Možemo li to? Moramo, sve drugo vodi u kaos

Europa je zadnje 74 godine živjela svoj zlatni vijek. Europska unija nastala je postupno, počevši od Europske zajednice za ugljen i čelik, osnovane 1951. ugovorom između Francuske, Zapadne Njemačke, Italije, Belgije, Nizozemske i Luksemburga. Cilj je bio zajednički nadzor nad proizvodnjom ugljena i čelika kako bi se spriječili novi ratovi između europskih sila. Ta suradnja pokazala se uspješnom, pa su iste zemlje 1957. Rimskim ugovorima osnovale Europsku ekonomsku zajednicu (EEZ) i Euratom, što je preraslo u Europsku uniju. Koja se danas, nakon Trumpovih ludorija, nalazi na prekretnici. Sve je išlo prema tome da EU preraste u naddržavu, u “zajednicu vrijednosti”. No tu je bila riječ o samoobmani. Uniju čine države koje se ograđuju žilet žicom i države koje masovno primaju imigrante. Uniju čine Macron i Merz, kao što je čine Orban i Fico. Ili Milanović i Plenković. Koji od njih predstavlja “europske vrijednosti”?

