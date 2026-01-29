EKSKLUZIVNO Otac djece koju je Amerikanka otela i dovela u Hrvatsku: Nisam se htio slomiti!

Hodao sam prema njima i doslovno se tresao. Bio sam toliko nervozan zbog toga kako će se ponašati i što će mi reći. Kad smo se prvi put ugledali, bili su presretni. Tata je stigao, emotivno nam je ispričao Kendall Seymour, otac djece koju je otela njegova bivša supruga Elleshia Seymour (35) i dovela ih u Hrvatsku.

Foto: Privatni album

Dramatični tjedni započeli su jednim pozivom 2. prosinca. Kendalla je nazvala zabrinuta dadilja koja mu je rekla da danima nije vidjela njegovu djecu.

- Rekla je da se djeca već neko vrijeme nisu pojavila kod nje na čuvanju i da je zabrinuta jer su nestala, pa sam tog dana obavio doslovno desetke telefonskih poziva policiji, članovima obitelji, njezinom bivšem dečku i još hrpi drugih ljudi. Tada sam saznao da je ona nestala, u biti je prestala komunicirati sa svima u svom životu - ispričao nam je Kendall početak duge borbe za povratak djece u Ameriku.

Podsjetimo, Elleshia je djecu otela iz straha da u Utah stiže apokalipsa. U Hrvatsku je stigla jer je smatrala da je upravo Dubrovnik sigurno mjesto u vrijeme apokalipse. Kako bi izvela svoj plan, Elleshia je krivotvorila Kendallov potpis prilikom izrade putovnica i potrebnih dokumenata. Djecu je prvo ukrcala na avion i od tada joj se izgubio trag. Zadnje su bili zabilježeni na američkom aerodromu nadzornim kamerama prilikom ukrcaja. Elleshia s Kendallom ima sinove u dobi od 11 i osam godina te kćer od sedam godina. S drugim bivšim partnerom ima sina od tri godine.

Foto: Privatni album

Istražitelji u gradiću West Jordan u Utahi otkrili su da bijeg bio isplaniran. Policija je početkom prosinca ušla u njezin otključani stan koji je bio prazan. Unutra su pronašli bilježnicu s detaljnim planovima među kojima su bile upute za uništavanje dokumenata, bacanje mobitela i vađenje putovnica.

- Nekoliko dana kasnije potvrđeno je da je uzela let iz Utaha za Amsterdam i da se najvjerojatnije nalazi negdje u Europskoj uniji. Prvi tjedan bio je samo sastanak za sastankom sa službama, poziv za pozivom, sve u pokušaju da saznamo kamo je otišla. Rekli su nam da je vjerovala kako dolazi apokalipsa na temelju onoga što je govorila u nekim online videima, ali za to nismo saznali sve do nakon otmice. Ja nisam imao pojma da je vjerovala u takve stvari, nula informacija. Sigunro bih bio oprezniji da sam znao - ispričao nam je.

S djecom je prvo boravila na Korčuli, a zatim su stigli na područje Dubrovnika. Ondje su bili smješteni kod jedne američke obitelji koja, prema riječima oca Kendalla, u početku nije znala da su djeca predmet potrage.

- Bilo je, bilo je jako teško… mislim, nisam mogao razlučiti je li stvarno ili nije. Trebalo je neko vrijeme da se to slegne. Kad sam shvatio da je stvarno istina, da su izvan zemlje, znao sam da to moram mentalno prihvatiti i napraviti sve što je u mojoj moći da ih pronađem i vratim kući. Bila je to velika borba s lošim mislima. Pokušavao sam ignorirati ideju da radi nešto opasno bez mene tamo. No, nisam im bio na dohvat ruke. Unatoč trudu da ne razmišljam tako, bilo me je jako strah da bi im se moglo nešto loše dogoditi - ispričao je.

Foto: Privatni album

- Nismo ih mogli sami locirati. Angažirali smo se. FBI je zaprimio neke dojave, pretpostavljam od ljudi u Hrvatskoj. Pomoglo nam je to što su svi mediji, u Americi, pisali o njoj. Ono što nas je spasilo bio je sin žene kod koje se moja bivša supruga sakrila s djecom. On je vidio te članke kada je guglao imena moje djece. Rekao je svojoj majci, a ta majka je razgovarala s mojom bivšom suprugom. Ta obitelj nije znala što je napravila - objasnio je.

Ispričao nam je da ta obitelj nije znala da njegova bivša supruga putuje ilegalno.

- Nije znala da moja bivša supruga ima tjeralicu. Ona se suočila s njom. Čuo sam da su se posvađale zbog toga i pozvana je policija. To je američka obitelj koja se već prije otprilike godinu i pol preselila ovamo. Moja bivša supruga pronašla je tu ženu online i jednostavno odlučila da je to dobro mjesto za bijeg - rekao je.

On se, kako je ispričao, istog trena ukrcao na let za Hrvatsku. Tu su ga dočekale komplikacije oko povratka djece zbog prikupljanja dokumenata koji moraju biti prevedeni na hrvatski jezik.

- Dobili smo obavijest od policije i socijalnih službi da su prihvatili naše američke sudske dokumente i da će nam djecu predati

Ali do toga je trebalo puno rada. Trebalo nam je jako dugo da shvatimo što točno traže, kako dokumenti trebaju izgledati, tko ih šalje i kojim kanalima će ići i sve slično. Bilo je frustrirajuće nositi se s više pravnih sustava i zakona jer su američki pravni sustav i hrvatski pravni sustav vrlo različiti. Natjerati ih da komuniciraju i prihvate međusobne načine rada ili metode rada je teško - objasnio je.

Nasreću, hrvatske institucije dopustile su mu da vidi svoju djecu. Prvi susret mu je, kako je rekao, jako teško pao. Bio je to, kako kaže, jedan od najtežih trenutaka u njegovu životu. Emocije su mu se pomiješale, a on se s njima jedva borio.

Foto: Privatni album

- Mogli smo ih posjećivati svaki dan u dječjem domu, ali samo dva sata dnevno. Nama je u tom trenu bila dovoljna i sekunda. Samo smo htjeli vidjeti da su dobro i dati im do znanja da ih nismo ostavili same. To smo prvo napravili kada smo stigli u Hrvatsku, otišli ih vidjeti. Bio je to pravi miks emocija. Jako su nam nedostajali, a i bili smo jako zabrinuti da nisu dobro. U Hrvatskoj sam deset dana i vidjeli smo ih svaki dan - emotivno nam je ispričao.

Na njegovo veliko iznenađenje, djeca nisu bila u strahu.

- Nisu znali da su oteti, ali pred kraj su saznali od te druge obitelji, od njihovog sina. Rekli su im da njihova majka ima nalog za uhićenje. On im je smireno objasnio da policija želi njihovu majku u zatvoru. Rekli su nam da su tijekom cijelog putovanja kroz Hrvatsku i Europu osjetili da se događa nešto čudno, ali da su na dugom odmoru. Sretan sam što su bare bili dobro i što ih nije bilo strah. Nisam točno siguran kakve im je laži njihova majka govorila, zašto su na tolikom putovanju. No sretan sam što na njima ne vidim da su bili traumatizirani tijekom putovanja - ispričao je.

Pri prvom pogledu na djecu pokušao je ne slomiti se. Pokazati im ozbiljnost situacije i straha kojeg je nakupio u sebi dok nije znao gdje su. Mislio je da postoji mogućnost da ih više nikada neće ugledati.

- Nikada neću zaboraviti taj trenutak kada sam ih napokon ugledao. Taj osjećaj koji sam osjetio u cijelom tijelu. Njima je to djelovalo kao običan posjet, a ja sam se trudio ne slomiti se i zaplakati pred njima. Drago mi je da su dobro, ali istovremeno se tresem od tjeskobe jer ne znam kako će izgledati ili kako će se osjećati kada se vratimo kući. Ne želim da ikada osjete taj strah i nemir koji sam ja osjetio dok ih nije bilo uz mene. Niti jedan roditelj ne bi trebao osjetiti ovaj miks osjećaja. Trebat će mi vremena da dođem sebi i da shvatim da je ova tuga i muka gotova. Pokušavamo isplanirati da se što prije vratimo kući, vjerojatno ćemo se vratiti negdje tijekom vikenda - dodao je.

O majci djece nije htio pričati jer želi zaboraviti na sve što mu se dogodilo. Kazao nam je da zna da je u pritvoru u Hrvatskoj. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poručilo je za 24sata da je američka državljanka uhićena na području PU dubrovačko-neretvanske zbog sumnje na povredu dječjih prava, da joj je određen istražni zatvor te da je o uhićenju obaviješteno Veleposlanstvo SAD-a, u skladu s međunarodnim propisima.