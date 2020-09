'Europska unija ne priznaje Lukašenka i priprema sankcije'

Europska unija ne priznaje Aleksandra Lukašenka za predsjednika Bjelorusije i priprema sankcije protiv dužnosnika vladajućeg režima u toj zemlji, rekao je u utorak šef europske diplomacije Josep Borrell

<p>„Smatramo da izbori 9. kolovoza nisu bili pošteni i ne priznajemo Lukašenka za legitimnog predsjednika Bjelorusije”, rekao je <strong>Josep Borrell</strong> u raspravi na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Bruxellesu.</p><p>„Upravo donosimo sankcije za značajan broj odgovornih za nasilje, represije i falsificiranje izbornih rezultata”, dodao je.</p><p>„Te sankcije trebale bi biti usvojene prije Europskog vijeća 24. i 25. rujna u Bruxellesu ako želimo sačuvati europski kredibilitet”, kazao je.</p><p>Odluka bi trebala biti donesena na sastanku ministara vanjskih poslova EU-a u ponedjeljak u Bruxellesu.</p><p>Europska unija također preispituje odnose s Bjelorusijom kako bi „identificirala područja u kojima bi kontakti trebali biti suspendirani ili razmotreni, one u kojima ima interesa sudjelovati, čak ih intenzivirati, i podržati bjeloruski narod i civilno društvo te područja u kojima može pružiti dodatnu pomoć ako se dogodi evolucija prema novoj demokratskoj Bjelorusiji”, kazao je Borrell.</p><p>Borrell je kritizirao nastavak represije u Bjelorusiji gdje je „uhićeno više od 7500 mirnih prosvjednika i zabilježeno i dokumentirano 500 slučajeva mučenja”.</p><p>„Ako se situacija nastavi pogoršavati, bit će razmotrene dodatne sankcije (...) Pozivamo bjeloruske vlasti da pronađu izlaz iz krize obustavom nasilja i ilegalnih pritvaranja te pokretanjem inkluzivnog nacionalnog dijaloga”, a EU je spreman „podržati svaku vjerodostojnu inicijativu” u tom smislu, kazao je.</p><p>Borrell je kazao da bi novi izbori pod nadzorom Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) bili najbolja opcija, ali i napomenuo da do sada nisu mogli stupiti u kontakt s bjeloruskim vlastima ni na kojoj razini.</p><p>„Lukašenkova odlučnost da ostane na vlasti uz očito sve veću potporu Moskve sve to otežava”, zaključio je Borrell, dan nakon sastanka Lukašenka s ruskim predsjednikom <strong>Vladimirom Putinom.</strong></p><p>Na sastanku ministara vanjskih poslova EU-a u ponedjeljak trebala bi biti konkretizirana i odluka o mogućim sankcijama Turskoj zbog napetosti s Grčkom oko rezervi prirodnoga plina u istočnom Sredozemlju. Konzenzusa o tome još nema.</p>