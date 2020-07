'Europska unija ove godine za obnovu Zagreba daje 89 mil. €'

Sredstva su nam prijeko potrebna za ulaganje u gospodarstvo, rast i razvoj, istraživanje, inovacije, poljoprivredu, znanost, obrazovanje, javnozdravstveni sustav, kaže Nataša Tramišak

<p>Dvadeset i dvije milijarde eura, koliko je na raspolaganju Hrvatskoj u višegodišnjem financijskom okviru Europske unije 2021.-2027., kao i instrument Nove generacije, fonda solidarnosti poput požara i poplava teme su o kojima je govoria nova ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije <strong>Nataša Tramišak</strong> (38) u <a href="https://vijesti.hrt.hr/638376/tramisak-u-dnevniku-htv-a-ove-godine-za-obnovu-zagreba-89-milijuna-eura" target="_blank">Dnevniku HTV-a</a>.</p><p>- Nažalost, na primjeru Zagreba pokazala se potreba za korištenje tih sredstava. Hrvatska je na vrijeme reagirala i prijavila se u fond solidarnosti, očekujemo za obnovu od Zagreba 500 milijuna eura, od čega 89 milijuna do kraja ove godine - otkrila je ministrica, koja kaže kako bi Zagrepčani mogli povući novac i za sanaciju štete od poplava:</p><p>- Treba utvrditi razmjere štete, pravodobno se prijaviti u taj fond i povući sredstva. Na primjeru Hrvatske vidimo da je to jedan od bitnih instrumenata Europske unije - rekla je.</p><p>Gdje će završiti toliko spominjanih 22 milijarde eura?</p><p>- To je velika prilika za Hrvatsku, sredstva koja su nam prijeko potrebna za ulaganje u gospodarstvo, rast i razvoj, istraživanje, inovacije, poljoprivredu, znanost, obrazovanje, javnozdravstveni sustav... To je rezultat pregovaračkog tima kojeg je vodio naš premijer Andrej Plenković. Hrvatskoj se predviđalo manje novca - kaže ministrica.</p><p>Ali prije nego što novac dođe, treba izraditi važan dokument. Već do listopada.</p><p>- Priprema se nacionalni plan oporavka za korištenje instrumenta Nove generacije, gdje imamo na raspolaganju 9,395 milijuna eura. Do kraja ove godine trebali bismo dobiti prvi avans za očuvanje radnih mjesta, likvidnost tvrtki, zapošljavanje mladih i borbu protiv korona virusa. Postignut je politički dogovor na vrhu, sve države članice dobit će upute kojih se treba držati.</p><p>Što se radi po pitanju reformi u regionalnoj upravi?</p><p>- Posljednjih nekoliko godina reforme su počele. Spojili su se uredi državne uprave na regionalnoj razini, pripojile su se županijama. Slijede nam i daljnji napori u spajanju određenog dijela sustava javnog sektora, pa i o novom zakonu i smanjenju broja lokalnih dužnosnika - kaže Nataša Tramišak, koja dolazi iz Osijeka:</p><p>- Bitno je veliko partnerstvo Vlade RH s jedinicama lokalne samouprave, gospodarskim i civilnim sektorom. Iskustvo s lokalne i regionalne razine zasigurno će mi dobro doći.</p>