SANKCIJE

Europska unija zabranjuje uvoz ruskog ukapljenog plina

Piše HINA,
Prvi put se uvode restriktivne mjere protiv kripto platforme i zabrana transakcija u kriptovalutama. Na udar sankcija dolaze i strane banke povezane s ruskim alternativnim sustavima platnih usluga

Europska komisija je u petak predložila 19. paket sankcija protiv Rusije koji, između ostaloga, uključuje zabranu uvoza ruskog ukapljenog plina (LNG) na europsko tržište od 1. siječnja 2027., godinu dana ranije nego što je prvotno planirano. “Rusko ratno gospodarstvo održava se od prihoda od fosilnih goriva. Želimo smanjiti te prihode i stoga zabranjujemo uvoz ruskog ukapljenog prirodnog plina (LNG) na europska tržišta”, rekla je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen. Visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas precizirala je da se predlaže zabrana uvoza ukapljenog plina od 1. siječnja 2027. Novi, 19. paket također uključuje sankcioniranje još 118 ruskih brodova iz tzv. flote u sjeni, čime se broj sankcioniranih brodova penje na preko 560.

Predlaže se također potpuna zabrana transakcija s velikim ruskim tvrtkama za trgovinu energijom Rosnjeftom i Gazpromnjeftom, koje su dosad bile izuzete od sankcija. Uvode se i sankcije protiv osoba koje su uključene u otmice i indoktrinaciju ukrajinske djece.

Komisija predlaže i sankcije protiv rafinerija, trgovaca naftom, petrokemijskih poduzeća i trećih zemalja, uključujući Kinu, “koje podržavaju ruski rat kupujući naftu i kršeći sankcije”, rekla je von der Leyen.

“U tri godine, prihodi od prodaje ruske nafte u Europi pali su za više od 90 posto. Sada zauvijek okrećemo tu stranicu”, rekla je predsjednica Komisije.

Sankcije su također usmjerene na zatvaranje financijskih rupa koje Rusija koristi kako bi izbjegla mjere. Uvodi se zabrana transakcija za dodatne banke u Rusiji i banke u trećim zemljama.

Prvi put se uvode restriktivne mjere protiv kripto platforme i zabrana transakcija u kriptovalutama. Na udar sankcija dolaze i strane banke povezane s ruskim alternativnim sustavima platnih usluga. Komisija predlaže i ograničenja izvoza proizvoda i tehnologija koje se koriste na bojnom polju. Restriktivne mjere su usmjerene protiv 45 kompanija iz Rusije i trećih zemalja koje izravno ili neizravno podržavaju ruski vojno-industrijski kompleks, čime se želi zatvoriti pristup Rusije ključnim tehnologijama, prije svega u pogledu dronova.

“Naša ekonomska analiza pokazuje da naše sankcije ozbiljno utječu na rusko gospodarstvo. Kamatna stopa je na 17 posto, inflacija je stalno visoka. Ruski pristup financiranju i prihodima stalno se smanjuje, a pregrijano rusko ratno gospodarstvo dolazi do svojih granica”, kaže predsjednica Komisije.

Von der Leyen je rekla da će EU nastaviti s ekonomskim pritiskom sve dok Rusija ne sjedne za pregovarački stol s Ukrajinom o pravednom i trajnom miru.

Dodala je da Komisija radi na novim rješenjima za financiranje ukrajinskih obrambenih napora koristeći ruska zamrznuta sredstva i da će ubrzo izići s konkretnim prijedlogom.

Ideja je da EU osigura kredit Ukrajini, a kao jamstvo bi služila likvidna sredstva povezana s ruskom zamrznutom imovinom, pri čemu bi ona i dalje ostala netaknuta, u ruskom vlasništvu. Ukrajina bi vratila kredit tek kada Rusija plati ratnu odštetu.

“Ovo je ruski rat i ona mora platiti za to”, rekla je predsjednica Komisije.

