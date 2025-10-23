Obavijesti

NOVE SANKCIJE OD ČETVRTKA

Europska unija zabranjuje uvoz ruskog ukapljenog plina

Foto: ANTON VAGANOV/REUTERS

Članice Europske unije u četvrtak su službeno odobrile 19. paket sankcija Rusiji radi njezinog rata protiv Ukrajine, a uključuje zabranu uvoza ruskog ukapljenog prirodnog plina

Blok 27 država članica već je odobrio paket u srijedu navečer nakon što je Slovačka odustala od svoje blokade. „Riječ je o značajnom paketu koji cilja na glavne ruske prihodovne tokove kroz nove energetske, financijske i trgovinske mjere“, priopćilo je dansko predsjedništvo EU-a. Zabrana LNG-a stupit će na snagu u dvije faze: kratkoročni ugovori bit će okončani nakon šest mjeseci, a dugoročni od 1. siječnja 2027. Potpuna zabrana stupit će na snagu godinu dana ranije od plana Komisije za okončanje ovisnosti bloka o ruskim fosilnim gorivima.

Među mjerama je i novi mehanizam za ograničavanje kretanja ruskih diplomata unutar EU-a, dodaje se u priopćenju.

„Cilja ruske banke, kripto mjenjačnice, subjekte u Indiji i Kini, među ostalim“, objavila je šefica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas na X-u.

PROTIV NAFTNIH KOMPANIJA SAD uveo oštre sankcije Rusiji: 'Vrijeme je za prekid ubijanja!'
SAD uveo oštre sankcije Rusiji: 'Vrijeme je za prekid ubijanja!'

"EU ograničava kretanje ruskih diplomata kako bi se suprotstavila pokušajima destabilizacije. Putinu je sve teže financirati ovaj rat", dodala je Kallas.

Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen rekao je da je zabrana uvoza ukapljenog prirodnog plina (LNG) važan korak prema potpunom ukidanju ruske energije u Europskoj uniji.

