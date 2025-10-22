SAD uveo oštre sankcije Rusiji: 'Vrijeme je za prekid ubijanja!'

SAD je uveo nove sankcije protiv najvećih ruskih naftnih kompanija, Rosnefta i Lukoila, u najsnažnijem pokušaju administracije Donalda Trumpa da prisili Moskvu na mirovne pregovore o Ukrajini.

Ministarstvo financija SAD-a objavilo je da sankcije ciljaju na smanjenje prihoda kojima Kremlj financira rat.

- Vrijeme je za prekid ubijanja i hitan prekid vatre - poručio je ministar Scott Bessent, dodavši da je Putin odbio okončati "besmisleni rat". Sankcije obuhvaćaju Rosneft, Lukoil i desetke njihovih podružnica.

Odluka je uslijedila nakon otkazivanja planiranog sastanka između Trumpa i Putina. Potez je također odgovor na nedavne ruske zračne napade na ukrajinske gradove u kojima su stradali civili, uključujući i djecu.