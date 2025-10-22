Obavijesti

News

Komentari 23
PROTIV NAFTNIH KOMPANIJA

SAD uveo oštre sankcije Rusiji: 'Vrijeme je za prekid ubijanja!'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
SAD uveo oštre sankcije Rusiji: 'Vrijeme je za prekid ubijanja!'
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Sankcije obuhvaćaju Rosneft, Lukoil i desetke njihovih podružnica

SAD je uveo nove sankcije protiv najvećih ruskih naftnih kompanija, Rosnefta i Lukoila, u najsnažnijem pokušaju administracije Donalda Trumpa da prisili Moskvu na mirovne pregovore o Ukrajini.

GRADI PLESNU DVORANU Donald Trump o rušenju dijela Bijele kuće: To je glazba za moje uši, podsjeća me na novac...
Donald Trump o rušenju dijela Bijele kuće: To je glazba za moje uši, podsjeća me na novac...

Ministarstvo financija SAD-a objavilo je da sankcije ciljaju na smanjenje prihoda kojima Kremlj financira rat.

- Vrijeme je za prekid ubijanja i hitan prekid vatre - poručio je ministar Scott Bessent, dodavši da je Putin odbio okončati "besmisleni rat". Sankcije obuhvaćaju Rosneft, Lukoil i desetke njihovih podružnica.

Odluka je uslijedila nakon otkazivanja planiranog sastanka između Trumpa i Putina. Potez je također odgovor na nedavne ruske zračne napade na ukrajinske gradove u kojima su stradali civili, uključujući i djecu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu
POLICAJAC I GLUMAC

Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu

Nakon policijske karijere, kao glumac-naturščik pojavio se u hrvatskoj kriminalističkoj seriji Krim tim 2
VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'
SVJEDOK PUCNJAVE

VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'

Nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici, kaže nam jedan od svjedoka pucnjave u Novom Zagrebu...
EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao
VIDEO

EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao

Pucnjava je uznemirila građane u Zagrebu u srijedu prijepodne. Naš čitatelj uhvatio je trenutak pucnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025