Ključne procjene Angele Merkel - da se Rusija može “vezati” trgovinom, da je ekonomska međuovisnost jamstvo mira i da će se autoritarni režimi dugoročno liberalizirati - odavno su se pokazale posve pogrešnima
Europske elite ponašaju se kao da svijet ima jasna pravila i stabilna savezništva. A nema
Europa u ovom stoljeću nije nikad djelovala slabije i nemoćnije. Premda ima resurse i znanje te povijest, Unija nema jasnu političku volju, a nedostaje joj i jasno artikuliran instinkt samoodržanja. Geopolitička slika svijeta dramatično se presložila, a europske elite, samozadovoljne s milijardama eura koje hrane njih i njihov monstruozni birokratski aparat, nastavljaju reagirati sporo, fragmentirano, bave se efemernim pitanjima, kao da se i danas nalazimo u zadanom posthladnoratovskom okruženju, u ozračju koje ima jasna pravila, stabilna savezništva, u kojem je sigurnost zajamčena sama po sebi. A taj svijet više ne postoji.
