Europski čelnici dolaze u SAD radi rasprava o ratu u Ukrajini

Govoreći novinarima nakon što se vratio s teniskog turnira US Open u New Yorku, Trump je također kazao da će uskoro razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Određeni europski vođe dolaze u našu zemlju u ponedjeljak i utorak pojedinačno", rekao je Trump.

Nije bilo poznato na koga je Trump mislio, a Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za daljnjim pojedinostima.

Trump je dodao da "nije sretan" zbog stanja rusko-ukrajinskog rata nakon što su novinari pitali o ogromnom ruskom zračnom napadu u nedjelju za koji su ukrajinski dužnosnici rekli da je zapalio zgradu vlade u Kijevu. No, ponovo je izrazio uvjerenje da će rat uskoro završiti.

"Situacija Rusija-Ukrajina, obavit ćemo to", poručio je Trump.