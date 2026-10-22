Eurostat: Cijene goriva u Europi i dalje naglo rastu, u Hrvatskoj je rast ipak nešto blaži

Cijene goriva i maziva na benzinskim postajama u Europskoj uniji u rujnu su porasle za 31,4 posto na godišnjoj razini, osjetno ubrzavši u odnosu na kolovoz, pokazali su izračuni europskog statističkog ureda, dok su u Hrvatskoj uvećane za 27,2 posto. U kolovozu je gorivo u Europskoj uniji na godišnjoj razini poskupjelo za 23,8 posto, a u srpnju za 16,9 posto, izračunali su statističari.

Na benzinskim postajama eurozone cijene su poskočile za 31,9 posto u rujnu u odnosu na isti lanjski mjesec. U kolovozu su porasle za 24,5 posto, a u srpnju za 17,4 posto.

Godišnji rast cijena u rujnu je ubrzao u odnosu na srpanjski i kolovoški u svim članicama Unije osim Malte, pokazuju Eurostatove tablice.

Čak tri članice EU‑a u rujnu su bilježile rast cijena goriva viši od 40 posto. Najsnažnije su porasle cijene na benzinskim postajama u Bugarskoj, za 42,2 posto u odnosu na lanjski rujan. Slijede Estonija i Litva, uz poskupljenje od 40,6, odnosno 40,2 posto.

U dvanaest zemalja EU‑a gorivo je u rujnu poskupjelo za preko 30 posto na godišnjoj razini, napominje Eurostat, i to u rasponu od 37,5 posto u Češkoj do 30,3 posto u Irskoj.

Na hrvatskim benzinskim postajama cijene su u rujnu uvećane za 27,2 posto u odnosu na isti lanjski mjesec. U kolovozu je gorivo u Hrvatskoj poskupjelo za 22,7 posto, a u srpnju za 10,5 posto na godišnjoj razini, pokazuju podaci Eurostata.

Najbliže Hrvatskoj u rujnu je bila Nizozemska, uz poskupljenje od 27,3 posto.

Daleko najniži rast cijena zabilježen je u rujnu u Mađarskoj, od 6,9 posto. Slijede dvoznamenkaste Irska i Švedska, uz rast od 17,7, odnosno 19,9 posto.

Hrvatska u skupini s najslabijim mjesečnim poskupljenjem dizela Na mjesečnoj razini cijene goriva i maziva u rujnu su uvećane za 6,2 posto na razini cijele Unije, a u eurozoni za 6,0 posto, izračunali su statističari. U kolovozu su cijene na oba područja porasle za 5,1 posto.

Kad je pak riječ o dizelu i benzinu, goriva su u rujnu pokazala suprotne trendove na razini Unije. Dok je poskupljenje dizela u rujnu blago posustalo u odnosu na kolovoz, cijene benzina su ubrzale.

Prema podacima Eurostata, dizel je u rujnu na mjesečnoj razini u Uniji poskupio za 5,9 posto, nakon 8,3‑postotnog skoka u kolovozu. Cijene benzina su pak na početku jeseni uvećane za 6,7 posto, dvostruko snažnije nego mjesec ranije, kad su uvećane za 3,3 posto.

Cijene dizela uvećane su u rujnu u svim članicama Unije osim Malte, pokazuju podaci Eurostata.

U odnosu na kolovoz dizel je u rujnu najsnažnije poskupio u Švedskoj, za 12,8 posto. Slijede Latvija i Poljska, s rastom cijena goriva za 10,3, odnosno 9,7 posto.

Najslabije su cijene dizela porasle u Španjolskoj, za 2,4 posto.

Slijedi Hrvatska, uz rujansko poskupljenje od 2,5 posto na mjesečnoj razini, dok je još u kolovozu rast cijena benzina na mjesečnoj razini u Hrvatskoj iznosio čak 10,7 posto, pokazuju tablice Eurostata.

Blizu Hrvatske našla se i Rumunjska, prema mjesečnom rastu cijena dizela za 3,0 posto.

I kad je riječ o benzinu poskupljenje u rujnu nije bilježila samo Malta, pokazuju tablice Eurostata.

Najsnažnije je benzin na mjesečnoj razini poskupio u Švedskoj, za 13,8 posto. Slijede Poljska i Estonija, uz rast cijena od 9,7, odnosno 9,5 posto.

U Hrvatskoj je benzin u rujnu poskupio za 5,0 posto na mjesečnoj razini, nešto slabije nego u kolovozu, kad su mu cijene uvećane za 5,3 posto na mjesečnoj razini.

Uz bok Hrvatskoj u rujnu je bila Nizozemska, prema rastu cijena benzina za 4,9 posto.

Najslabije poskupljenje dizela bilježio je na početku jeseni Cipar, uz rast cijena za 3,8 posto. Slijede Rumunjska i Slovenija, uz poskupljenje za 4,2, odnosno 4,6 posto, objavio je Eurostat.