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NESLUŽBENE CIJENE

Evo koliko biste mogli plaćati za gorivo od ovog utorka: Hoće li doći do intervencije Vlade?

Piše 24sata,
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Evo koliko biste mogli plaćati za gorivo od ovog utorka: Hoće li doći do intervencije Vlade?
Šibenik: Nove cijene goriva u Hrvatskoj | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Cijena eurodizela mogla bi porasti s 1,83 na 1,88 eura po litri, a plavog dizela s 1,38 na 1,43 eura.

Prema neslužbenim informacijama, od utorka bi eurosuper 95 trebao pojeftiniti tri centa po litri, dok bi eurodizel i plavi dizel mogli poskupjeti po pet centi. Konačne cijene bit će poznate u ponedjeljak nakon telefonske sjednice Vlade, javlja HRT.

Cijena eurodizela mogla bi porasti s 1,83 na 1,88 eura po litri, a plavog dizela s 1,38 na 1,43 eura.

Litra eurosupera 95 trebala bi stajati 1,71 euro, umjesto dosadašnjih 1,74 eura.

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Navedeni iznosi još nisu konačni jer izračuni ne uključuju moguću državnu intervenciju.

Konačne cijene koje će vrijediti od utorka bit će poznate u ponedjeljak nakon telefonske sjednice Vlade, kada će biti jasno hoće li se neslužbene procjene i ostvariti.

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