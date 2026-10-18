Evo koliko biste mogli plaćati za gorivo od ovog utorka: Hoće li doći do intervencije Vlade?

Prema neslužbenim informacijama, od utorka bi eurosuper 95 trebao pojeftiniti tri centa po litri, dok bi eurodizel i plavi dizel mogli poskupjeti po pet centi. Konačne cijene bit će poznate u ponedjeljak nakon telefonske sjednice Vlade, javlja HRT.

Cijena eurodizela mogla bi porasti s 1,83 na 1,88 eura po litri, a plavog dizela s 1,38 na 1,43 eura.

Litra eurosupera 95 trebala bi stajati 1,71 euro, umjesto dosadašnjih 1,74 eura.

Navedeni iznosi još nisu konačni jer izračuni ne uključuju moguću državnu intervenciju.

Konačne cijene koje će vrijediti od utorka bit će poznate u ponedjeljak nakon telefonske sjednice Vlade, kada će biti jasno hoće li se neslužbene procjene i ostvariti.