Eurozastupnica Brnjac: Ponosna sam što je upravo hrvatski model temelj europske politike

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u svom prvom govoru o stanju Europske unije u novom mandatu istaknula je potrebu rješavanja problema kratkoročnih najmova u kontekstu stambene krize, o čemu je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac tijekom prve godine u rada u Europskom parlamentu održala niz sastanaka s nadležnim povjerenicima i službama Europske komisije te novom Radnom skupinom EK za stanovanje.

Prema Eurostatu, u prvom tromjesečju ove godine u Europskoj uniji (EU) gosti su u kratkoročnom smještaju rezerviranom preko online platformi ostvarili 129,6 milijuna noćenja što je godišnji rast od 4,8 posto te čak 34,5 posto naspram prvog kvartala 2023. godine.

Zastupnica Brnjac je na temelju iskustva ministrice turizma i sporta u čijem mandatu je donesen prvi hrvatski Zakon o turizmu, prezentirala moguća rješenja za europski zakonodavni okvir kojim će se osigurati ravnoteža između razvoja turizma i dostupnosti stanovanja građanima.

„Kratkoročni najmovi donose značajan prihod lokalnim zajednicama, ali bez jasnih pravila stvaraju pritisak na dostupnost priuštivog stanovanja u turističkim destinacijama. Potrebna su nam europska pravila koja će istovremeno osigurati održiv turizam i zaštitu prava građana na dom“, poručila je Brnjac.

Preklapanje lokalnih i regionalnih skupova podataka o kratkoročnom najmu i priuštivom stanovanju može biti temelj za pravedne mjere kojima se regulira kratkoročni najam.

Brnjac također naglašava da svaka regulacija na razini EU-a treba biti prilagođena lokalnim potrebama i prioritetima, uzimajući u obzir doprinos kratkoročnog najma lokalnim gospodarstvima i egzistenciji lokalnog stanovništva u turističkim destinacijama, kao i njegov učinak na priuštiva putovanja u Europi, posebno za mlade i obitelji s niskim primanjima.

Ovotjedno izlaganje predsjednice von der Leyen je potvrdilo kako će se u nadolazećem razdoblju krenuti u pripremu zakonodavnog prijedloga za uređenje tržišta kratkoročnih najmova u kontekstu priuštivog stanovanja.

„Ponosna sam što se naš hrvatski model i iskustvo sada postavljaju kao temelj europske politike koja će pomoći građanima svih država članica. To je važan korak prema priuštivijem stanovanju i održivijem razvoju turizma u cijeloj Uniji“, zaključila je Brnjac.

Brnjac, koja je jedina hrvatska zastupnica u Odboru za promet i turizam, kao i Tourism Task Forceu Europskog parlamenta, također je osigurala podršku kolega iz svih ključnih europskih stranaka za projekt nagrade za održivi turizam, koju će europskim destinacijama dodjeljivati Parlament.