Eutanazirali svinje zaražene afričkom svinjskom kugom u 'selu kulina' u Baranji...

Afrička svinjska kuga (ASK) pojavila se na jednoj farmi u općini Jagodnjak u Baranji, pravodobno su poduzete sve mjere, a zaražene svinje su eutanazirane, izvijestila je u petak osječko-baranjska županijska uprava.

Jagodinjak je inače poznat i kao 'selo kulina', tu se proizvodi ova baranjska delicija...

Tijekom sastanka s čelnicima jedinica lokalne samouprave, županica Nataša Tramišak rekla je kako je jutros stigla obavijest o pojavi ASK-a u Baranji, na području općine Jagodnjak, a Državni inspektorat i Ministarstvo poljoprivrede izvijestili su da je bolest primijećena na jednoj farmi u toj općini.

Odmah su pokrenute mjere nadziranja u krugu od deset kilometara te zone zaštite u krugu od tri kilometra, a Državni inspektorat već je jučer reagirao i zaražene svinje su eutanazirane, pa se nadamo da će se tako zaustaviti daljnje širenje bolesti, rekla je Tramišak.

Najavila je kako će se informacija o pojavi ASK-a proslijediti svi čelnicima jedinica lokalne samouprave. Sve uzgajivače svinja pozvala je da shvate situaciju ozbiljno, kako ne bi došlo do značajnijeg širenja bolesti.

Pozvala je na pridržavanje preporuka i mjera Ministarstva poljoprivrede i Državnog inspektorata.

Hara i susjedstvom

Inače, od 2. do 8. srpnja ove godine potvrđeno je pet izbijanja afričke svinjske kuge na objektima držanih svinja na području Vukovarsko-srijemske županije u općinama Gradište i Štitar te naselju Komletinci na području grada Otoka. Tijekom lipnja 2025. godine, afrička svinjska kuga također je potvrđena i na području Bosne i Hercegovine kao i na području Srbije.

Afrička svinjska kuga je virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja se manifestira u obliku hemoragijske groznice, a smrtnost može doseći i 100 posto. Bolest nije opasna za ljude i druge životinje, već isključivo za domaće i divlje svinje. Uzročnik bolesti je DNA virus s ovojnicom koji spada u rod Asfivirusa iz porodice Asfarviridae. Divlje svinje su glavni izvor zaraze za domaće svinje, a virus je izrazito otporan na vanjske uvjete i ostaje dugotrajno prisutan u okolišu na zaraženom području, pišu iz Ministarstva poljoprivrede.

- Afrička svinjska kuga (ASK) trenutno je bez presedana i glavno pitanje zdravlja životinja s kojim se svijet ikada suočio. Sprječavanje, kontrola i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge pitanje je visokog prioriteta za Europsku uniju jer predstavlja ozbiljan rizik za važan sektor svinjogojstva, populaciju divljih svinja i okoliš. Afrička svinjska kuga najveća je prijetnja svinjogojstvu Republike Hrvatske te populaciji divljih i domaćih svinja. Od prve pojave ASK na području EU 2014. godine, bolest se proširila na veliki broj država članica - stoji na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Do danas nije razvijeno cjepivo protiv ASK te nema drugog načina iskorjenjivanja u slučaju pojave ASK, osim provedbe strogih mjera kontrole, uključujući usmrćivanje domaćih svinja na zaraženim gospodarstvima.

Osim usmrćivanja svinja na zaraženim gospodarstvima, određuju se zaražene i ugrožene zone te rizične zone ovisno o epidemiološkoj situaciji, u kojima se uspostavljaju vrlo rigorozne mjere poput zabrane kretanja ljudi u zaraženu zonu u slučaju pojave bolesti u divljih svinja, zabrane prometa životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, naređuju se vrlo stroge biosigurnosne mjere, čišćenje i dezinfekcija vozila, opreme, pribora i dr. U slučaju usmrćivanja domaćih svinja, posjednici imaju pravo na naknadu štete isplaćenu iz sredstva državnog proračuna, pod uvjetom da su na gospodarstvu provedene sve propisane preventivne mjere, stoji na stranicama Ministarstva.