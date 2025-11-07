Evakuacija u američkoj vojnoj bazi: Otkrili su sumnjiv paket

Nakon otvaranja sumnjivog paketa s bijelim prahom koji je dostavljen u američku vojnu bazu u Marylandu više je ljudi pozlilo, a nekoliko ih je i hospitalizirano, izvijestio je CNN u četvrtak.

Zgrada u bazi evakuirana je nakon što je jedna osoba "otvorila sumnjivi paket", rekao je CNN, pozivajući se na izjavu iz baze Andrews, koja se nalazi u okolici Washingtona.

"Kao mjera opreza, zgrada i spojna zgrada evakuirane su, a oko područja je uspostavljen kordon", navodi se u izjavi.

Nekoliko ljudi prevezeno je u Medicinski centar Malcolm Grow u bazi, prenosi CNN. Opseg bolesti nije poznat.

Baza Andrews poznata je kao baza za Air Force One, zrakoplov za prijevoz predsjednika Sjedinjenih Država.

Paket je sadržavao nepoznati bijeli prah, rekao je CNN, pozivajući se na dva izvora upoznata s istragom.

Prvi interventni timovi utvrdili su da nema neposredne prijetnje i predali mjesto događaja Uredu za posebne istrage, objavio je CNN.

Početni terenski test HAZMAT tima nije otkrio ništa opasno, ali istraga je još uvijek u tijeku, dodaje CNN, pozivajući se na jedan od izvora upoznatih sa slučajem.

Američko Ministarstvo obrane i baza Andrews još nisu odgovorili na Reutersov zahtjev za komentar. Reuters nije mogao zasad potvrditi izvještaje o događaju.