Evan (8) je pisao o iseljavanju: 'Radije bih da je teta s nama...'

Osmogodišnji Evan Matiša iz Osnovne Škole prof. Franje Viktora Šignjara Virje, svojim je sastavkom Bolja Hrvatska osvojio drugo mjesto u Hrvatskoj u sklopu natječaja 'Hrvatska kakvu želimo'. On je opisao zašto misli da bi bilo bolje da se Hrvati ne sele iz domovine.

- Nije mi jasno zašto je puno ljudi koje ja poznam otišlo tamo u Njemačku ili Irsku. Pitam mamu i tatu o tome, a oni mi kažu tamo se više zarađuje, tamo se bolje živi, ljudi imaju više novaca. Meni je sve to dosta teško razumjeti kad ja u svojoj domovini jako dobro živim i imam sve što mi treba. Moja teta živi i radi u Njemačkoj i viđam ju jako rijetko. Kad dođe donese bratu i meni neke super igračke, no ja bih radije da je s nama, da ju češće viđam. Volio bih Hrvatsku u kojoj mame i tate rade samo dopodne, dok su djeca u školi, da ne rade subotom i nedjeljom i da je zajednički ručak obavezan svaki dan. Kad bi roditelji manje radili, djeca bi manje koristila računala, a bake i djedovi ne bi morali ići u neke domove za starije, gdje baš i nisu presretni. Želim Hrvatsku u kojoj svako dijete dobije lijek, koliko god on bio skup. Gledao sam i slušao o tome na televiziji i bio sam jako žalostan - dio je Evanovih razmišljanja o njegovoj domovini i načina na koje bi nam svima moglo biti bolje, prenosi ePodravina.

Nagradni natječaj dio je promotivne kampanje Hrvatska kakvu želimo u sklopu procesa izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

– Želimo im da kad odrastu budu nositelji pozitivnih promjena u županiji, pa i šire – poželio je župan Darko Koren na današnjoj dodjeli priznanja.