Evo do kada možete zamijeniti zalihe kovanica u kunama: Ako zakasnite, ostajete bez eura...

S povlačenjem kune kreće se s danom uvođenja eura 01.01.2023. | Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija

Kako navode iz HNB-a, nema ograničenja pri količinskoj zamjeni kao ni naknade. Ipak, potrebno je najaviti dolazak radi zamjene iznosa jednakog ili većeg od 40.000,00 kuna

Zamjena kuna u eure od početka 2024. isključivo je moguća samo u Hrvatskoj narodnoj bandi, ali kako piše Poslovni dnevnik, za kovanice sada postoji i konačan rok. To je po novome 31. prosinca 2025.

Nakon tog datuma, kovanice postaju trajno nevažeće i više ih neće biti moguće zamijeniti za eure.

U opticaju se i dalje nalazi 2,17 milijardi komada kunskih kovanica, vrijednih oko 1,17 milijardi kuna, odnosno približno 155 milijuna eura. Taj će iznos, ako se ne promjeni, ostati zauvijek izvan monetarnog sustava

Prema posljednjim podacima HNB-a, u optjecaju se i dalje nalazi 2,17 milijardi komada kunskih kovanica, vrijednih oko 1,17 milijardi kuna, odnosno približno 155 milijuna eura. Riječ je o iznosu koji, ako ostane nepromijenjen, zauvijek izlazi iz monetarnog sustava.

Kako navode iz HNB-a, nema ograničenja pri količinskoj zamjeni kao ni naknade. Ipak, potrebno je najaviti dolazak radi zamjene iznosa jednakog ili većeg od 40.000,00 kuna.

