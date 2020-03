Evo ideje: "Napravite maske od pelena, bolje su od platnenih"

U jeku nestašice sredstava za dezinfekciju, alkohola i maski za lice, zbog kojih se ponovno počinju šivati maski i starih kataloga od prije 30 godina (kao što to radi zagrebački URIHO), pojavila se još jedna inovativna ideja i to da se maske rade od - dječjih pelena.

Ideju je dao dr. med. Ivo Dokoza koji je podijelio svoju ideju i obrazložio je. Predstavljajući se kao specijalist anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja, iznio je cijeli niz argumenata pokušavajući objasniti zašto bi pelene mogle biti učinkovite kao zaštita od korona virusa.

- Postoji cijeli niz zemalja na Dalekom istoku u kojima je u određenom trenutku u različitim respiracijskim infektivnim ili ne infektivnim okolišnim problematikama bila preporuka da se pelene ili ulošci iskoriste za izradu maski za lice ukoliko je manjak N95 maski (to su maske s ventilom op.a.) ili sličnog nivoa maski na tržištu. Jednostavnom pretragom Google-a ako se upiše pojam "diaper as face mask" možete se i uvjeriti u to. Dimenzija korona virusa je 70-90 nm, dakle vrlo je izvjesno da obična zelena kirurška maska predstavlja samo lažnu sigurnost i nizak stupanj zaštite. A pogotovo ako se uzme u obzir širok nivo kvalitete materijala od kojih su izrađene. Da ne govorimo o nekakvim improviziranim maskama od običnog pamuka ili nekog platna koje se spominju u javnosti, izrađene od osoba koje imaju dobru volju, ali o infektivnim agensima i stupnjevima zaštite ništa ne znaju - niže dr. Dokoza.

Nastavlja kako nasuprot običnim kirurškim maskama i maskama od platna, dječja pelena ima složene strukture koje su daleko konkretnija barijera virusima.

- Bez da ikog reklamiram, pričao sam s tehnologom u tvornici iz naše regije u kojoj proizvode pelene, nisu testirali, ali navodi da je struktura pelene toliko kompleksna da je lako moguće da štiti od virusa. Vjerujem da u Infektivnoj bolnici dr. Fran Mihaljević nije nikakvi problem testirati propusnost pelene tog proizvođača ili neke druge pelene na virus. Također vjerujem da tehnolozima na Tekstilno tehnološkom fakultetu nije problem dati mišljenje koji materijal bi bio moguće i bolji od pelene, a da ga imamo lako dostupnog i da su mu pore manje od 70 nanometara - navodi dalje ovaj liječnik.

Dodaje, ako se potvrdi da pelene zaista predstavlja učinkovitu barijeru za virus, tada smo - kaže on - "na konju".

- Pelene imamo na tržištu i svatko može kod kuće brzinski izrezati pelenu i napraviti masku od nje ili je štoviše ušiti na neku maramu i zamotati glavu (usta i nos obavezno). Dakle cost benefit tako utrošenih testova ako pelena radi i ako stožer izda na nivou cijele populacije preporuku da se stavi pelena kao zaštita bi bio nevjerojatan. Kad bi pelena funkcionirala u roku 24 sata svi bismo imali improviziranu, ali učinkovitu zaštitu na licu - završavaj svoje razmišljanje dr. Dokoza.

Na kraju primjećuje da još svi skupa šetamo bez prekrivenih usta i nosa, a da je još nevjerojatnije da to čine i članovi Vlade i Stožera civilne zaštite.

- Ukratko, u uvjetima kada zdravstveni sustavi oko nas padaju kao kula od karata, molim vas, ali kao Boga dragoga vas molim, bez obzira na nadolazeću ili nadolazeće donacije opreme, testirajte pelene ili nađite neki alternativni učinkoviti materijal, upregnite sve moguće snage u tekstilnoj industriji i momentalno naredite ljudima da apsolutno svi (cijela populacija u svim prilikama) bez iznimke nose prekrivalo za usta i lice (za početak makar i masku N95, pa makar ne bila učinkovita) samo kako bi se maksimalno moguće usporilo širenje virusa. Ne može niti biti moguće, niti itko može reći da nam je danas problem proizvesti učinkovitu masku za lice od vlastitih resursa, a 90-ih smo proizvodili oružje po garažama - kaže ovaj liječnik.

Ovaj kreativni liječnik, ima rješenje i za nedostatak alkohola. Podsjetio je kako u zemlji, u kojoj više od 30 posto populacije ima ozbiljan problem s alkoholom, navodi kako svaka "šupa zna peći rakiju", a na oglasima mogu se kupiti na stotine kotlova destilaciju.

- Zato je nevjerojatno da smo mi trenutno potpuno ovisni o uvozu i sirovine i ambalaže za proizvodnju dezinfekcijskih sredstava i da populaciji osnovni 70 % alkohol za dezinfekciju ruku i površina u ovakvoj krizi nije lako dostupan. Ponovo, molim vas, upregnite sve snage u prehrambenoj, poljoprivrednoj i farmaceutskoj industriji, sve kućne i industrijske kapacitete za proizvodnju alkohola, sve poljoprivredne zadruge i OPG-ove koji to znaju i mogu, organizirajte državno prvenstvo u destiliranju ako treba, samo učinite alkoholna sredstva za dezinfekciju lako dostupnima. Ne može nitko reći da je to ne moguć posao i da nemamo ni sirovine ni tehničkih mogućnosti da bi 70 % alkohol bio svima dostupan - zaključuje svoj apel dr. Dokoza.