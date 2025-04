Evo kada će biti veliki prosvjed na Trgu bana Jelačića u Zagrebu

Predstavnici triju sindikata obrazovanja i znanosti najavili su prosvjed na Trgu bana Jelačića u petak, 9. svibnja, piše Jutarnji.

- Nismo se povukli, kao što su to neki rekli. Na Trgu bana Jelačića iznijet ćemo svoje zahtjeve, a to više neće biti samo tri zahtjeva s kojima smo dosad izlazili. Praznik rada je sindikalni praznik i mi ga želimo vratiti sindikatima. To što su ga se hrvatski sindikati oslobodili, njima na dušu - poručio je Željko Stipić iz Preporoda.

Nakon prošlotjedne odgode prosvjeda zbog smrti poglavara Katoličke crkve, Sindikat Preporod, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama i Sindikat znanosti kreću u nove akcije - žele Međunarodni dan rada vratiti sindikatima, stoga će se njihovi sindikalni aktivisti okupiti u Maksimiru 1. svibnja i dijeliti letke građanima s pozivom na prosvjed na glavnom zagrebačkom trgu.

Sindikalci navode da će na Trg organizirano prevesti prosvjetare iz raznih krajeva u 50 autobusa, unatoč mišljenju Ministarstva rada kako radni dan proveden u prosvjedu ne bi trebao biti plaćen.

- Takvo je mišljenje nevjerojatno. Ono je proizvelo psihološki efekt kod ravnatelja škola koji se boje za svoju poziciju. Ova vlada se boji broja nezadovoljnih u sustavu. Da nije tako, ne bi donijeli odluku o oduzimanju dnevnice i pokušali odvratiti ljude od dolaska na prosvjed. Vlada nema hrabrosti da propita nezadovoljstvo ljudi u obrazovanju i znanosti - izjavio je Zrinko Turalija iz srednjoškolskog sindikata.

Dodao je kako će mišljenje Ministarstva sigurno utjecati na dolazak ljudi na prosvjed, no sindikalci se nadaju kako će takva odluka izazvati i bijes kod ljudi. Vlada želi svesti sindikalizam na neradne dane, a mi to ne smijemo dopustiti, poručuju.

Matija Kroflin iz Sindikata znanosti najavio je da će sindikati poduzeti pravne akcije ukoliko Vlada ostane kod svog stajališta da prosvjed na radni dan nije sindikalna aktivnost. Priznao je kako je ovime dio članova sindikata obeshrabren, no za dio tvrdi da je „okuražen“.

- Vlada laže da je provela vrednovanje, da su naši koeficijenti predmet objektiviziranja. Vlada je lagala da zna koliko je ljudi u štrajku. Ne zna. Lagala je da je sa svim sindikatima radila koeficijente. Nije. To zaposleni u obrazovanju i znanosti vide i znaju. Najveća prednost demokracije je ta da mi o tome možemo govoriti. Dok god budemo imali potporu naših članova da idemo dalje, bit ćemo vrlo jasni i direktni oko svega što Vlada radi. Sam odabir datuma šalje jasnu poruku – idemo dalje i ne bojimo se - rekao je Kroflin.

Na upit hoće li sindikalne aktivnosti stati uoči lokalnih izbora, sindikalci su odgovorili kako s njima nastavljaju bez obzira na izbore. Najavili su da će naknadno donijeti odluku što će biti s eventualnom nadoknadom dnevnica za sve koji su sudjelovali u štrajku, a s obzirom na odluku Vlade da se niti dani u štrajku ne plaćaju.