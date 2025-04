'Štrajkalo nas je više od 12.000, vidimo se na prosvjedu na Trgu bana Jelačića 25. travnja'

Ovu utakmicu smo završili, no nećemo iz ove priče izaći bez povećane osnovice, ili povećanog koeficijenta, ili prosvjetnog dodatka. I premijer i Vlada moraju to znati, poručio je jučer na kraju petog kružnog prosvjetnog štrajka Željko Stipić, čelnik sindikata Preporod. Prema njihovim prvim podacima, u Zagrebu i pet županija središnje Hrvatske jučer je štrajkalo više od 12.000 zaposlenih u školama. Štrajkovi su završeni, sad slijedi prosvjed u Zagrebu ako u sljedeća dva tjedna ne dođe do razgovora s Vladom, najavili su.

- Ja samo mogu poručiti, 25. travnja, bane Jelačiću, premijeru, ministre Fuchs i državni tajnici, mi dolazimo na trg u velikom broju i poručit ćemo koliko nas ima i koliko je to nezadovoljstvo koje smo mi osjetili u zbornicama - kazao je Zrinko Turalija, čelnih Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

- Dva štrajka, tri prosvjeda, 40.000 potpisa u peticija, očito trebaju biti i deseci tisuća ljudi na Trgu bana Jelačića da premijer shvati da je bio u krivu - zaključio je Matija Kroflin (Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja).

Sindikati ističu kako su za dijalog i suradnju, ali to nije poslušnost i kontrola. I dalje su spremni sjesti za stol za pregovore, no mora se uvažiti njihova pozicija, a ne ići džonom na prosvjetare.

Rijeka: Cirkularni štrajk u školstvu - Učiteljski fakultet | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Osobe s visokom stručnom spremom i položenim stručnim ispitom, knjižničari u sustavu znanosti imaju ispodprosječnu zagrebačku plaću, što mislimo da nije dobro rješenje - izjavila je na jutarnjoj konferenciji za novinare Višnja Novosel, voditeljica knjižnice, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

A gotovo u isto vrijeme ministar znanosti, obrazovanja i mladih obišao je jednu od zagrebačkih škola koje nisu bile u štrajku. Istaknuo je kako neće biti sankcija za bilo koga u štrajku. Ipak, Vlada je izdala uputu da se štrajkašima ne plate dani u štrajku.

Na pitanje da prokomentira izjavu sindikata kako će "udariti kad najviše boli", Radovan Fuchs je rekao:

- Rekao sam vam kad najviše može boljeti sustav, to je državna matura. Ako se uruši matura, urušit će se upisi na fakultete, produžit će se akademska godina. Nadam se kako se takav scenarij ipak neće dogoditi. Ne morate biti previše vidoviti da biste shvatili na što se odnosi ovakva poruka.

Poručio je i kako je sindikatima "teško prihvatiti činjenice".

- Već nekoliko puta smo pregovarali, ali sindikati stoje na istim pozicijama. Naša objašnjenja zašto neke od zahtijeva nije moguće ispuniti oni ne razumiju ili ne žele shvatiti - zaključio je Fuchs.