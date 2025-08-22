Evo kakav nas vikend očekuje: Svježa jutra, malo kiše, sunca...

Nakon niza kišnih dana, niti vikend neće biti pošteđen naoblake i mogućih oborina. Na Jadranu će se pojaviti i sunce, a ujutro je moguća i kiša. Kiša će se u poslijepodnevnim i večeri satima prošiti i na ostatak Hrvatske.

- Vjetar slab, poslijepodne do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Navečer na sjevernom Jadranu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu između 19 i 23. Najviša dnevna od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 °C - navode iz DHMZ-a.

Detaljniju prognozu donosi meteorologinja HRT-a Katarina Katušić.

- Nakon sunčanijeg prijepodneva, u drugom dijelu subote na istoku Hrvatske novi porast naoblake, a navečer na zapadu može pasti i malo kiše. Vjetar slab, navečer i umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Danju većinom toplo. Jutarnja temperatura oko 13 °C.

Foto: DHMZ

Središnju Hrvatsku čeka svježe jutro, a uz promjenjivu naoblaku lokalno je moguća i kiša, vjerojatnije kasno poslijepodne i navečer, kada će zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

- I na zapadu zemlje uz povremeno više oblaka ponegdje moguće malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, posebice poslijepodne. Bit će i sunčanih razdoblja. Uz obalu će puhati umjerena bura, podno Velebita osobito navečer i jaka. Najniža temperatura zraka na sjevernom Jadranu oko 20 °C, u Gorskoj Hrvatskoj oko 11 °C. Dnevna na obali oko 26 °C, u gorju svježije - pojasnila je.

Foto: DHMZ

- Nakon oblačnije i neuobičajeno svježe nedjelje, početak tjedna malo sunčaniji, ali jutra će još uvijek biti svježa. Vjetar većinom slab. Kiša neće potpuno izostati, ali će biti rijetka i samo povremena, najvjerojatnije u utorak u obliku pljuskova u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije i Istre.