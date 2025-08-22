Obavijesti

News

Komentari 0
LJETO POLAKO ODLAZI...

Evo kakav nas vikend očekuje: Svježa jutra, malo kiše, sunca...

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Evo kakav nas vikend očekuje: Svježa jutra, malo kiše, sunca...
Foto: Kosta Vujasinovic/PIXSELL

Nakon oblačnije i neuobičajeno svježe nedjelje, početak tjedna malo sunčaniji, ali jutra će još uvijek biti svježa.

Nakon niza kišnih dana, niti vikend neće biti pošteđen naoblake i mogućih oborina. Na Jadranu će se pojaviti i sunce, a ujutro je moguća i kiša. Kiša će se u poslijepodnevnim i večeri satima prošiti i na ostatak Hrvatske.

- Vjetar slab, poslijepodne do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Navečer na sjevernom Jadranu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu između 19 i 23. Najviša dnevna od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 °C - navode iz DHMZ-a.

Detaljniju prognozu donosi meteorologinja HRT-a Katarina Katušić.

- Nakon sunčanijeg prijepodneva, u drugom dijelu subote na istoku Hrvatske novi porast naoblake, a navečer na zapadu može pasti i malo kiše. Vjetar slab, navečer i umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Danju većinom toplo. Jutarnja temperatura oko 13 °C.

Foto: DHMZ

Središnju Hrvatsku čeka svježe jutro, a uz promjenjivu naoblaku lokalno je moguća i kiša, vjerojatnije kasno poslijepodne i navečer, kada će zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

- I na zapadu zemlje uz povremeno više oblaka ponegdje moguće malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, posebice poslijepodne. Bit će i sunčanih razdoblja. Uz obalu će puhati umjerena bura, podno Velebita osobito navečer i jaka. Najniža temperatura zraka na sjevernom Jadranu oko 20 °C, u Gorskoj Hrvatskoj oko 11 °C. Dnevna na obali oko 26 °C, u gorju svježije - pojasnila je.

Foto: DHMZ

- Nakon oblačnije i neuobičajeno svježe nedjelje, početak tjedna malo sunčaniji, ali jutra će još uvijek biti svježa. Vjetar većinom slab. Kiša neće potpuno izostati, ali će biti rijetka i samo povremena, najvjerojatnije u utorak u obliku pljuskova u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije i Istre.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Biograd na Moru - pod vodom. Izbili su i šahtovi: 'Tu je strašno. Ulice su poplavljene...'
POTOP U DALMACIJI

VIDEO Biograd na Moru - pod vodom. Izbili su i šahtovi: 'Tu je strašno. Ulice su poplavljene...'

Petak je u većini krajeva počeo s kišom, a očekuje se nestabilno vrijeme i tijekom ostatka dana
DOZNAJEMO Oboljeli će dvaput ići na vještačenje za inkluzivni dodatak?! 'To je apsurdno'
NEPOPUSTLJIVA BIROKRACIJA

DOZNAJEMO Oboljeli će dvaput ići na vještačenje za inkluzivni dodatak?! 'To je apsurdno'

Kako kaže Suzana Rešetar, predsjednica Udruge Sjena, pozivanje ljudi na ponovna vještačenja i njima su enigma, ali i apsurd za koji naprosto nema ni vremena ni prostora
VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'
SRAMOTAN NAPAD

VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'

Festival je trebao biti otvoren danas s programom Lakrdija i psovanje rata, s nastupima Trupe OvoOno (predstava Ubu ovo ono) i Damira Avdića, BiH glazbenika, a završiti 29.8. s predstavom Olivera Frljića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025