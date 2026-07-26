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STRUČNJACI UPOZORAVAJU

VIDEO Drama u moru: Dupin Oliver povukao kupača pod vodu. 'To je divlja životinja'

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Drama u moru: Dupin Oliver povukao kupača pod vodu. 'To je divlja životinja'
Foto: TikTok/Schreenshot
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Iz Instituta Plavi svijet stiže ozbiljno upozorenje. Napominju kako je riječ o strogo zaštićenoj vrsti te da zakon jasno definira svako uznemiravanje kao kažnjivo djelo

Najpoznatiji dupin ovog ljeta, Oliver, ponovno je u središtu pažnje. Oliver je poznat po tome što sam prilazi ljudima, no stručnjaci su više puta upozoravali na to da činjenica da je dupin pitom i da se približava ljudima ne znači da mu treba prilaziti, pratiti ga ili se s njim bezbrižno igrati. A najmanje ga treba gnjaviti i uznemiravati, piše Morski.hr.

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@mrs.iskraa

Napomena: Ovo je Oliver, poznati dupin koji već dugo obitava na području Novigrada, Maslenice i Karina. Poznat je po tome da često prilazi ljudima i brodovima tražeći interakciju. Video je napravljen u humorističnom tonu i naslov nije doslovan. 😊 Ostatak vremena Oliver je bio potpuno miran i zaigran. Iako je naviknut na ljude, riječ je o divljoj životinji pa ga je najbolje promatrati s poštovanjem i ne pokušavati ostvariti kontakt.

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Jedna od brojnih snimki koje posljednjih dana kruže društvenim mrežama upravo pokazuje ono na što se već upozoravalo. Na snimci se vidi kako je dupin, tijekom kontakta s kupačima koji su mu se približili, zakačio jednog od njih i na trenutak ga povukao pod vodu. Sve je, srećom, prošlo bez ozbiljnijih posljedica. No stručnjaci upozoravaju da je riječ o divljoj životinji koja, bez obzira na to što se ljudima može činiti razigranom i pitomom, može biti opasna. Snažan udarac perajom može uzrokovati ozbiljne ozljede, a dupin čovjeka tijekom igre može povući i prema dubljem dijelu mora, što može imati tragične posljedice, osobito ako osoba ne zna plivati ili se nađe u situaciji u kojoj ne može samostalno isplivati.

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Upravo ova snimka pokazuje koliko se brzo, zbog samo jednog trenutka neopreza, situacija može oteti kontroli i potencijalno završiti tragedijom. Iz Instituta Plavi svijet stiže ozbiljno upozorenje. Napominju kako je riječ o strogo zaštićenoj vrsti te da zakon jasno definira svako uznemiravanje kao kažnjivo djelo. Okruživanje dupina, zajedničko plivanje, dodirivanje i "jahanje" nedvojbeno se pravno klasificiraju kao uznemiravanje divlje životinje.

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Komentari 8
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