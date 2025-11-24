Evo kako bi se mogao rušiti Vjesnik: Posebni senzori nadzirat će svaki dio zgrade!

Sada je posve jasno da se Vjesnikov neboder mora rušiti, a svi stručnjaci jednoglasno upozoravaju da je izbor metode rušenja uvijek pitanje sigurnosti, a ne spektakla ili brzine izvedbe. Iako se u javnosti povremeno spominje mogućnost implozije, dakle rušenja eksplozivom, inženjeri građevine ističu da je u gusto izgrađenim dijelovima Zagreba takav pristup rijetko prihvatljiv.

„U urbanim sredinama gotovo se uvijek preferira postupno rušenje odozgo prema dolje, jer omogućuje najveću kontrolu nad procesom i najmanji rizik za okolne objekte“, kaže jedan od upućenih sugovornika.

Implozija, objašnjavaju stručnjaci, zahtijeva veliku sigurnosnu zonu, precizno planiranje te uvjete koji se često ne mogu osigurati u gradskim kvartovima okruženima prometnicama i infrastrukturom. S druge strane, mehaničko, fazno uklanjanje konstrukcije, dakle demontaža, sporije je, ali u pravilu znatno pouzdanije.

Ipak, ni postupno rušenje nije potpuno bez rizika, U svijetu je bilo više slučajeva djelomičnog urušavanja tijekom postupnog rušenja, ali gotovo uvijek zbog nepoštivanja projekta, loše procjene ili neovlaštenih radova.

„Teoretski uvijek postoji mogućnost da se konstrukcija ponaša nepredviđeno, pogotovo ako su prisutna skrivena oštećenja ili se odstupi od projektirane procedure rušenja“, napominje stručnjak s kojim smo razgovarali. No dodaje da se takvi scenariji iznimno rijetko događaju kada se radovi provode u skladu s pravilima struke.

Prije početka radova izrađuje se detaljan statički elaborat koji predviđa opterećenja za svaku fazu. Rušenje se prati posebnim senzorima, a radovi se zaustavljaju pri svakoj sumnji na odstupanje.

„Cilj je zgradu rastavljati tako da preostali dijelovi konstrukcije uvijek ostanu stabilni. To je suština faznog rušenja“, pojašnjava drugi upućeni sugovornik.

Zaključak stručnjaka je jasan: iako nijedna metoda ne može jamčiti apsolutnu sigurnost, postupno rušenje u gusto izgrađenim područjima i dalje je standard zbog svoje predvidljivosti i visokog stupnja kontrole.

Valja reći da su i urbanim sredinama zabilježene uspješne implozije visokog rizika, poput rušenja nebodera AfE-Turm u Frankfurtu 2014. godine, gdje je korišteno gotovo tonu eksploziva ili rušenja kompleksa Mina Plaza Towers u Abu Dhabiju 2020.

Pamti se i rušenje kasina Landmark u Las Vegasu 1995., gdje je preciznost implozije bila ključna zbog blizine čuvenog Las Vegas Stripa, a tom prilikom je redatelj Tim Burton snimio stvarnu imploziju i iskoristio je u svom filmu "Mars napada".

Mehanička demontaža još se kolokvijalno naziva i grickanjem, tu je izuzetno bitno da se ne ukloni previše nosive strukture odjednom, čime bi se narušila statika preostalog dijela zgrade.

Za Vjesnikov neboder, visok oko 67 metara i s 16 katova, procjenjuje se da bi čista demontaža metodom "grickanja" mogla trajati otprilike 2 do 3 mjeseca.