Odvjetnik: 'Mladići bi mogli biti do kraja života u dugovima jer su zapalili zgradu Vjesnika'

Odvjetnik Mirko Miličević komentirao je u HRT-ovoj emisiiji 'A sada Vlada' pravne posljedice za dvojicu mladića osumnjičenih za podmetanje požara u Vjesniku, istaknuvši da im prijeti kazna od jedne do deset godina zatvora.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Zapaljeni neboder: Što skrivaju misteriozne snimke iz mraka? | Video: 24sata/pixsell/čitatelj 24sata

- Treba imati u vidu da se radi o mlađim punoljetnicima što znači da zakon omogućava i ublažavanje kazne. Pitanje je hoće li zbog težine posljedica ovog kaznenog djela, ublažavanje doći u obzir - naglasio je, dodavši kako ne očekuje maksimalnu kaznu.

Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Tko će nadoknaditi višemilijunsku štetu.

- Ovo je prekompleksno počinjenje štete da bi se odlučivalo u adhezijskom postupku unutar samog kaznenog postupka. Vjerojatnije je da će Kazneni sud uputiti oštećenike u parnicu koji će tamo dokazivati visinu štete i pokušati je naplatiti. Moguće je da ako se dokaže krivnja osumnjičenika, njihova imovina biti opterećena obvezom vraćanja i cijeli život štete koja nastane - pojasnio je Miličević.

Slučaj je komentirala i psihologinja Gordana Buljan Flander.

- U mozgu adolescenata je snažan sustav koji traži rizike, osjećaj pripadnosti i 'like'. On je jači od prednjeg dijela mozga koji je „logični” mozak. Mozak koji vidi posljedice, promišlja rizike. Taj se dio mozga razvija do 25. godine. Ako mi tim mladima ne damo obrazloženja njihovih potreba, ako ne razgovaramo s njima, ne razvijamo kod njih kritičko mišljenje, digitalnu pismenost, oni ne vide unaprijed posljedice, nego idu za rizičnim ponašanjem, istaknula je.

Tvrdi da su djeca u Hrvatskoj zanemarena.

- Djeca su nam samo deklarativno važna, a kada dođemo do konkretnih mjera da radimo s djecom na prevenciji, onda padamo na ispitu. Govorimo da imamo zakone, smjernice i protokole, ali djecu nam odgajaju algoritmi. Mladom je čovjeku potrebno, odmah i sada ponuditi druge sadržaje, naglasila je.