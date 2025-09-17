Obavijesti

DETALJI NOVOG SUSTAVA

Evo kako će funkcionirati novi sustav naplate cestarina: Više se neće moći plaćati gotovinom

Imajući u vidu da u novom sustavu naplate neće biti naplatnih kućica, cestarina će se plaćati ili putem uređaja ugrađenog u vozilo (ENC) ili putem automatskog sustava očitanja registarskih oznaka vozila, ovisno o tome za što se sami korisnici odluče

Hrvatske autoceste objasnile su građanima što ih čeka s primjenom novog Zakona o naplati cestarina. Uvodi se novi elektronički sustav naplate s kojim se ukidaju naplatne kućine, a samim time i plaćanje gotovinom na autocesti.

Nakon provedenog postupka javne nabave, Hrvatske autoceste d.o.o. sklopile su 24. rujna 2024. godine ugovor za implementaciju novog sustava naplate cestarine sa zajednicom ponuditelja SkyToll iz Slovačke i TollNet iz Češke. Rok za dovršetak radova na novom sustavu naplate je dvije godine.

Za razliku od sustava naplate cestarine koji je danas u primjeni, a koji zahtjeva zaustavljanje korisnika na ulasku na autocestu (radi evidentiranja početka korištenja) i na izlasku s autoceste (radi plaćanja cestarine), novi sustav naplate temeljit će se na slobodnom protoku bez zaustavljanja na ulasku i izlasku s autoceste, a upravo to je bitna razlika novog u odnosu na postojeći sustav.

Imajući u vidu da u novom sustavu naplate neće biti naplatnih kućica, cestarina će se plaćati ili putem uređaja ugrađenog u vozilo (ENC) ili putem automatskog sustava očitanja registarskih oznaka vozila, ovisno o tome za što se sami korisnici odluče.

Prema tome, na prolasku kroz autocestu, obzirom na tehnologiju, neće biti moguće plaćanje gotovinom, ali će se gotovinom kao i do sad moći nadoplatiti jedan od odabranih načina – ENC ili registarske oznake, na prodajnim uredima HAC-a i koncesionara, kao i na drugim prodajnim mjestima, primjerice benzinskim postajama.

Prema tome, neće biti isključeno gotovinsko plaćanje, ali ono neće tehnički biti moguće na samoj autocesti, odnosno po izlasku s autoceste jer na njima neće biti naplatnih kućica, već će se gotovinom moći nadoplatiti račun putem kojeg se korisnik odluči koristiti autocestu.

Odgovori na najčešća pitanja korisnika u ovoj fazi projekta:

Koja će biti najveća promjena za građane?

Najveća promjena za građane bit će prolazak bez zaustavljanja na naplatnim kućicama, ali uz obaveznu prethodnu prijavu u sustav na jedan od načina koji će na vrijeme biti iskomuniciran.

Kako će se plaćati cestarina?

Uz prethodnu prijavu u sustav i valjano sredstvo plaćanja cestarina će se plaćati putem ENC uređaja ili očitavanjem registarske oznake vozila.

Hoće li se cestarina moći platiti gotovinom?

Ne na dosadašnji način jer više neće postojati mogućnost da korisnik na izlazu s autoceste blagajniku plati cestarinu gotovinom. Dakle, gotovina ne nestaje u potpunosti – svaki će korisnik moći sam odabrati način plaćanja i prijave u sustav, uključujući i gotovinsku uplatu u prodajnim uredima HAC-a i koncesionara, kao i na drugim prodajnim mjestima, primjerice benzinskim postajama.

Zašto je ENC obvezan za teška vozila?

Elektronički sustavi naplate cestarine u EU moraju omogućiti uslugu europske elektroničke naplate cestarine, a kojoj je cilj da se jednim uređajem na teškom vozilu omogući korištenje autoceste diljem Europe. Sve zemlje u europskom okruženju za teška vozila imaju obvezno korištenje uređaja u vozilu.

