Evo kako će na Praznik rada raditi trgovine i šoping centri

Ovu srijedu obilježavamo Praznik rada, a za razliku od uskrsnih blagdana, većina trgovina i trgovačkih centara u Hrvatskoj neće zatvoriti svoja vrata, ali će mnogi raditi skraćeno.

Lidl je na svojim web stranicama objavio da će njihove trgovine 1. svibnja raditi do 14 sati. Skraćeno će raditi i Konzum i to uglavnom od 8 do 13 ili 14 sati. No, njihove trgovine u turističkim središtima ipak će raditi duže, i to do 18, a neke čak i do 20 sati.

Plodine će raditi po nedjeljnom radnom vremenu, osim trgovina u ZTC – Rijeka i Supernova Colosseum – Slavonski Brod koji su zatvoreni.

Trgovine Kauflanda radit će od 7 do 16 sati dok Spar još uvijek nije objavio kako će raditi njihovi supermarketi.

Što se tiče Tommyja, dio trgovina radit će skraćeno od 7 do 13 ili 14 sati, a dio će ih imati uobičajeno radno vrijeme, do 20 ili 21 sat.

Trgovački centri po većim gradovima rade ovako:

Zagreb

City Centar One East i West rade po normalnom radnom vremenu, zatvorena je samo poslovnica Hrvatske pošte.

Avenue Mall Zagreb - trgovine rade od 10 do 21 sat.

Arena Centar - trgovine i ugostiteljski objekti rade po normalnom radnom vremenu od 10 do 21 sat. Zatvorene su samo poslovnica Fine, Javni bilježnik, PBZ te praonica Starwash.

Garden Mall - Trgovine rade od 9 do 21 sat

Supernova Buzin - Trgovine rade od 9 do 21 sat

Westgate - Centar radi normalno

Split

City Center One Split - radi normalno

Joker - trgovine zatvorene, radit će jedino Cinestar

Mall Of Split - sve trgovine rade od 9 do 21 sat

Rijeka

Tower Centar - Trgovine od 1. do 4. kata neće raditi, uključujući i Interspar. Na 5. katu radit će Cinestar, City kiosk i Wettpunkt

ZTC - Centar neće raditi

Osijek

Avenue mall - Trgovine i kafići neće raditi. Lotus radi od 15 do 23 sata

Portanova - Trgovine ne rade. Otvoreni su Cinestar, casino i neki ugostiteljski objekti.

Slavonski Brod

Supernova Colosseum - Centar je zatvoren

Karlovac

Supernova - trgovine rade od 9 do 21 sat

Varaždin

Lumini centar - Trgovine rade od 9 do 21 sat

Pula

Max City - Sve trgovine rade normalno

Rade Interspar, kafić i Tisak, ostale trgovine ne rade

Zadar

Supernova - Centar je zatvoren

Šibenik

Dalmare - Zatvorene sve trgovine osim Konzuma koji radi do 18 sati.

Supernova - Zatvorene sve trgovine osim Spara koji radi do 14 sati

