Amerikanci su najavili da stiže razaranje u Iran. Oni su poručili da ih nije strah. ‘Sukob se nastavlja dok netko ne popusti’, kaže analitičar Avdagić
TRUMP NAREDIO NAPADE PLUS+
Stručnjak o sukobu na Bliskom istoku: 'Nema mira, osim ako netko ne izvadi asa iz rukava...'
Čitanje članka: 3 min
Kako stvari stoje, osim ako neko ne bude izvadio as iz rukava, ovaj se sukob nastavlja, osim ako neko ne popusti, upozorava vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić dok sukob između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država ulazi u deveti dan i poprima sve šire regionalne razmjere. Subotnje jutro obilježeno je novim valom američko-izraelskih napada na Iran.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+