Stručnjak o sukobu na Bliskom istoku: 'Nema mira, osim ako netko ne izvadi asa iz rukava...'

Piše Luka Safundžić,
Stručnjak o sukobu na Bliskom istoku: 'Nema mira, osim ako netko ne izvadi asa iz rukava...'
Foto: reuters/canva

Amerikanci su najavili da stiže razaranje u Iran. Oni su poručili da ih nije strah. ‘Sukob se nastavlja dok netko ne popusti’, kaže analitičar Avdagić

Kako stvari stoje, osim ako neko ne bude izvadio as iz rukava, ovaj se sukob nastavlja, osim ako neko ne popusti, upozorava vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić dok sukob između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država ulazi u deveti dan i poprima sve šire regionalne razmjere. Subotnje jutro obilježeno je novim valom američko-izraelskih napada na Iran.

Pogođeno skladište nafte u Teheranu. Iranci tvrde: 'Spremni smo u slučaju eskalacije rata!'
Pogođeno skladište nafte u Teheranu. Iranci tvrde: 'Spremni smo u slučaju eskalacije rata!'

Predsjednik Trump poručio je da neće biti pregovora s Iran nego samo 'bezuvjetna predaja', dok Izrael tvrdi da je pojačao napade na Teheran i druge ciljeve diljem zemlje tijekom prvog tjedna zajedničke ofenzive.
Carinici love vozače: Nijemci po jeftino gorivo idu kod susjeda
Carinici love vozače: Nijemci po jeftino gorivo idu kod susjeda

Njemačka carina pojačala je kontrole na granicama jer vozači zbog visokih cijena sve češće prelaze u Poljsku i Češku po gorivo koje je i do 60 centi jeftinije po litri.
VIDEO Nakon novih 18+ snimki Pajković završila na policiji: 'Ti se sadržaji masovno šire...'
VIDEO Nakon novih 18+ snimki Pajković završila na policiji: 'Ti se sadržaji masovno šire...'

Ne osjećam se sigurno. Iz dana u dan sve je izazovnije, govorila je sama Pajković ranije za 24sata...

