Evo kako danas izgleda 'Krvava Nuša': Svjedočili su psihijatri...

Okrivljenica Nuša Bunić je kao i na svaku raspravu do sada u pratnji pravosudnih policajaca u lisicama privedena na sud.

Do sad su ispitani svi predviđeni svjedoci, a u međuvremenu od zadnje sudske rasprave obavljeno je i njezino psihijatrijsko vještačenje, te djelomična rekonstrukcija na mjestu događaja za potrebe kombiniranog traseološkog i sudsko - medicinskog vještačenja.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Takvim vještačenjem trebalo se detaljno i precizno utvrditi što se točno dogodilo te noći kada je Nuša nožem dužine oštrice 9,5 centimetara u predjelu vrata ubola Nikolu Tureka, te mu prerezala karotidnu arteriju.

To se zbilo 15. lipnja 2017. godine, oko 3 sata u noći, na livadi na predjelu zvanom Beli kipi uz rijeku Dravu na području Varaždina. Prema optužnici, nakon što ga je ubola nožem, okrivljena je pobjegla s mjesta događaja, a Turek, teško ranjen, svojim je automobilom pokušao doći do bolnice.

Bivši dečko: 'Ona je tempirana bomba'

Međutim, putem je zbog obilnog krvarenja pao u šok i zadobio moždani udar. Onesviještenog ga je u Kumičićevoj ulici u Varaždinu pronašao prolaznik, te je prevezen u varaždinsku bolnicu. No, zbog teških je ozljeda, dva dana kasnije preminuo u bolnici.

Nuša Bunić se nakon uhićenja, gotovo već dvije godine nalazi u istražnom zatvoru u Varaždinu. Suđenje je od početka zatvoreno za javnost.

Nuša i Turek prekinuli više od godinu dana prije ubojstva. Ona ga je nakon prekida, prema svjedočenju nekih svjedoka, često zvala i slala mu poruke, jer se time očito nije mogla pomiriti. Njezini bivši dečki također su imali problema s njom. Jedna od njih ju je čak opisao kao 'tempiranu bombu'. Policija je na livadi pronašla nož, a DNK vještačenjem je utvrđeno da tragovi krvi s oštrice pripadaju Nikoli.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Prema tragovima i iskazima svjedoka, Nuša je nakon što je izbola bivšeg dečka Nikolu, otišla u poduzeće Aquatehnika, odjevena samo u gaćice i čarape. Jedna je svjedok ispričao da je Nuša imala krvave ruke te da je bilo krvi i na ostatku njezina tijela. Rekla je da su ona i njezin bivši dečko bili u autu kod Drave. Svukla se i otišla do najbliže osobe kojoj je rekla da je bila napadnuta. Izrazila je želju da se opere.

Iako je nesumnjivo bila svjesna da je ubola oštećenika i da je počeo obilno krvariti, okrivljenica to uopće nije spomenula ni zatražila da se pozove Hitna pomoć radi pružanja pomoći ozlijeđenom, već je samo zatražila da se pozove njezin otac. S prijateljicom je godinu dana prije tog kobnog događaja na Dravi razgovarala kako bi svog bivšeg dečka, prije Nikole, 'odvela na Dravu, zavezala ga u kućicu, tamo bi ga ispijala, mučila i iživljavala se, a poslije bi rekla da je on pokušao silovati. Nakon svega ona bi se napravila mutava i to bi tako prošlo'.

Iz svega toga je vidljivo da je Nuša u prosincu 2016. godine opisala zapravo sve ono što je učinila Nikoli.