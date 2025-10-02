Obavijesti

NA DANAŠNJI DAN

Evo kako su povezani car Franjo Josip, Mahatma Gandhi i Zagreb

Evo kako su povezani car Franjo Josip, Mahatma Gandhi i Zagreb
Zavirite u uzbudljive događaje 2. listopada kroz stoljeća — od prvog posjeta cara Franje Josipa Zagrebu, praizvedbe opere Porin, do rođendana Mahatme Gandhija i svjetskih izuma!

Danas je 2. listopada i povijest pršti na sve strane! Zagreb je na današnji dan 1852. dočekao austrijskog cara Franju Josipa I. uz trijumfalne lukove, mađarske zastave i svečani Te Deum. Kralj je čak na konju ujahao u grad, a Jelačićev trg postao je poprište vojne smotre kakvu se ne viđa svaki dan!

Skoknimo u 1897. godinu — zagrebačka publika prvi put je čula operu "Porin" Vatroslava Lisinskog, djelo koje je, iako druga po redu, zauvijek obilježilo hrvatsku glazbenu scenu. Libreto je napisao narodni preporoditelj Dimitrije Demeter, a Lisinski je još jednom pokazao da Hrvati znaju što je opera!

Današnji dan obilježavaju i rođenja velikana: 1872. rodio se Robert Frangeš Mihanović, kipar čije djelo krasi centar Zagreba — konjanički spomenik Kralju Tomislavu. Ne zaboravimo ni Franja Šepera, zagrebačkog kardinala, te Viktora Vidu, pjesnika iseljenika.

Na današnji dan 1944. Hrvatska je izgubila Vlahu Paljetka, šansonijera i skladatelja čije pjesme "Adio Mare" i "Fala" još uvijek odzvanjaju radijskim eterom.

A što se događalo u svijetu? 1869. rođen je Mahatma Gandhi, nenasilni borac za indijsku slobodu i čovjek kojeg je cijeli svijet zvao "velika duša". Nizozemski znanstvenik Hans Lippershey 1608. izumio je prvi teleskop (zahvaljujući svojoj djeci i igri s lećama!), a 1950. svijet je prvi put upoznao Charlieja Browna i Snoopyja u stripu "Peanuts".

Za kraj, ne zaboravimo i na herojske dane Domovinskog rata – 1991. godine hrvatski branitelji vodili su žestoke borbe za Vukovar i Lipovu glavicu, dok je papa Ivan Pavao II. 1998. drugi put pohodio Hrvatsku i proglasio blaženim kardinala Alojzija Stepinca.
 

