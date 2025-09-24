Evo kako su povezani Vice Vukov, Kolumbo i Muppeti!

Dobrodošli u vremeplov 24. rujna! Danas slavimo rođendane, sjećamo se velikana i prisjećamo se povijesnih trenutaka koji su oblikovali svijet i Hrvatsku.

Krenimo iz Lijepe Naše! Na današnji dan 2008. godine zauvijek nas je napustio Vice Vukov, jedan od najvećih hrvatskih pjevača zabavne glazbe. Njegov anđeoski glas i bezvremenske pjesme poput "Mirno teku rijeke" i "Zvona moga grada" i danas odjekuju radio valovima. Bio je ne samo glazbenik, već i političar, publicist i borac za hrvatsku kulturu, a njegov život je bio prava sapunica – od zabranjivanja nastupa do trijumfalnog povratka na scenu!

Na današnji dan rođeni su i dva značajna hrvatska intelektualca: knjižničar i povjesničar Franjo Fancev (1882.) te književnik i političar Mihovil Pavlek Miškina (1887.).

No, nije sve bilo veselo – 1991. godine, u jeku Domovinskog rata, Vinkovci su pretrpjeli teško granatiranje, a hrvatska povijest pamti i žrtve u Babića Mostu i Brloškoj Dubravi. Ipak, hrvatski duh se nije slomio – prodor agresora na istočnom dijelu Vinkovaca bio je zaustavljen!

Idemo malo dalje u svijet! Na današnji dan 1493. godine Kristofor Kolumbo je po drugi put zaplovio prema Novom svijetu – tko zna, možda je tražio inspiraciju za novu pjesmu!

U Americi, 1936. rodio se Jim Henson, genijalni lutkar koji je svijetu podario The Muppet Show. Samo u prve tri godine Muppete je gledalo 235 milijuna ljudi u 102 zemlje – tko kaže da lutke nisu ozbiljan posao?

Nije manjkalo ni drame na Wall Streetu – 1869. dogodio se prvi "crni petak" kada su špekulanti pokušali manipulirati cijenama zlata, što je izazvalo financijsku paniku.

A za ljubitelje sporta, 1845. osnovan je prvi bejzbolski klub, a 1934. čak 2500 fanova došlo je na stadion Yankee vidjeti oproštajnu utakmicu legendarnog Babea Rutha.

Za kraj, čestitamo rođendan i F. Scottu Fitzgeraldu, autoru "Velikog Gatsbyja", rođenom 1896., te slavnom talijanskom matematičaru Girolamu Cardanu (1501.).

Eto, 24. rujna nije običan dan – od hrvatskih legendi do svjetskih rekorda i lutki koje su osvojile svijet, povijest je i danas puna iznenađenja!