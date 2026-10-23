Pozadina Kajtazijeva izlaska iz saborskog Kluba manjinaca: 'Možda nije jedini koji će otići...'

Veljko Kajtazi, predstavnik Roma u Hrvatskom saboru, napustio je Klub zastupnika nacionalnih manjina, objavila su ranije 24sata. Kajtazi je svoje kolege obavijestio da od danas napušta Klub, a svoj mandat obavljat će kao nezavisni saborski zastupnik.

- Što se tiče razloga za napuštanje Kluba, vjerovao sam da se njegov rad treba temeljiti na zajedništvu, hrabrom i jedinstvenom zagovaranju prava nacionalnih manjina, kolegijalnosti i međusobnom povjerenju. Smatram da moje daljnje sudjelovanje u radu Kluba više nema smisla jer su se izgubili povjerenje, kolegijalnost i mogućnost dogovora, a kod dijela članova osobni su interesi postali važniji od interesa nacionalnih manjina. Tijekom svih svojih pet mandata u Hrvatskom saboru nastojao sam dosljedno poštovati navedena načela i na najbolji mogući način predstavljati Klub zastupnika nacionalnih manjina - objavio je Kajtazi na društvenim mrežama.

Kajtazi nije specificirao zašto točno odlazi iz kluba nacionalnih manjina, ali neslužbeno smo doznali da je razlog i to što nije postao potpredsjednik Sabora i načina na koji je preglasan.

Nakon povlačenja Furija Radina u političku mirovinu, osam zastupnika manjina je trebalo predložiti nekog od njih za mjesto potpredsjednika Sabora. Prema informacijama iz kluba manjinaca, dogodilo se preglasavanje Kajtazija koji je želio na tu funkciju, ali je izabran mladi zastupnik bošnjačke manjine Armin Hodžić.

Hodžić je dobio potporu troje predstavnika SDSS-a koje predvodi Milorad Pupovac, a uz svoj glas, za njega je glasovao i predstavnik talijanske manjine Marin Corva.

Kajtazi je od osam dobio tri glasa: svoj, predstavnika Mađara Roberta Jankovicsa, te Vladimira Bileka iz redova češke manjine.

I tako je prošli tjedan Hodžić (30) izabran u svom prvom mandatu kao najmlađi potpredsjednik Sabora i kao prvi Bošnjak koji je obnašao tu funkciju.

Jedan sugovornik kaže da je Hodžićev izbor bio usuglašen s HDZ-om naspram Kajtazija, a to bi značilo da je SDSS pomogao HDZ-u iako nije u vladajućoj koaliciji zbog Domovinskog pokreta koji je to uvjetovao za svoj ulazak u vlast.

Sugovornik iz Kluba nacionalnih manjina kaže nam i kako Kajtazi možda nije možda koji će napustiti Klub.

- Dogovor je bio nešto drugo, ovo nije fer, možda i ne bude jedini koji napusti klub - kaže nam naš sugovornik. Ipak, zastupnik Kajtazi podržavat će većinu.

- To nam je najavljeno. Ostaje podupirati većinu. On je ljut interno na druge zastupnike manjine - rekao nam je sugovornik blizak vrhu parlamentarne većine.

Prema zadnjim podacima iz imovinske kartice, Kajtazi mjesečno zarađuje nešto više od 4100 eura. Od nekretnina ima stan u Zagrebu, Velikoj Gorici, građevinska zemljišta u Dugom Selu, te kuću s okućnicom u Beogradu, koju je ove godine naslijedio. Vozi se u Kia Sportage, a ima još udijele u fondu ali i izvanbračna supruga ima 25.000 štednje.