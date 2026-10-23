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Obustavili potragu za splitskim pomorcem (61): 'Tražimo da se tamo hitno proglasi ratna zona'

Piše Petra Mustać,
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Obustavili potragu za splitskim pomorcem (61): 'Tražimo da se tamo hitno proglasi ratna zona'
Foto: profimedia
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Tanker na kojemu su bila dva Hrvata pogođen je dronom 15. listopada. Jedan je dobio opekine i bio u bolnici. Za drugim je prekinuta potraga. U Crnom moru trenutno je 107 hrvatskih pomoraca

Točno tjedan dana nakon napada, potraga za 61-godišnjim hrvatskim časnikom palube iz Splita i još šestoricom članova posade s tankera Wine Trader službeno je obustavljena u četvrtak navečer. Teški vremenski uvjeti i neumoljiv protok vremena ostavljaju minimalne šanse za pozitivan ishod za splitskog časnika. Ni osmi dan nakon nestanka ne zna se ni jedan detalj više, doznaje se iz Sindikata pomoraca.

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