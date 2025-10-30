Evo kako su pronašli posmrtne ostatke Jean-Michela i ostalih branitelja: 'Opsežna akcija...'

Policija je poduzela niz aktivnosti koje su trajale jedno duže vremensko razdoblje, morate znati da su istraživanja ratnih zločina jako kompleksna i dugotrajna. Tako je bilo i u ovom slučaju, komentirao je Antonio Gerovac, načelnik Uprave kriminalističke policije o otkriću posmrtnih ostataka kod Spomen doma i na Petrovačkoj doli.

Gerovac je za Dnevnik Nove Tv prokomentirao nalazak posmrtnih ostataka Jean-Michela Nicoliera i ostalih hrvatskih branitelja.

Je li bilo svjedoka koji su otkrili gdje su tijela?

- Naravno, naravno, bez toga, bez žive riječi nemate ništa. U nekakvim normalnim situacijama, kada vam se dogodi nekakav zločin, kako u policiji kažemo, mi obradimo mjesto događaja, to znači da obavimo očevid i sve potrebne radnje, prikupljamo obavijesti od svjedoka koji su nešto vidjeli. Ovdje, u pravilu, znate i sami, nitko ništa nije vidio - rekao je i nastavio:

- Mi smo, provodeći kriminalističko istraživanje u odnosu na osobe koje su počinile kaznena djela na Ovčari i koje smo ujedno i prijavili, došli i do saznanja za približnu lokaciju gdje su pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera i ostalih hrvatskih branitelja.

A zašto svjedoci ne progovaraju?

- Ljudi, oni koji su oštećeni, čije su obitelji propatile gubitkom svojih najmilijih jednostavno ne žele prolaziti tu silnu viktimizaciju ponovno, te silne patnje i jednostavno ne žele.

Otkrio je i što se sve poduzme kako bi došli do počinitelja tih ratnih zločina.

- To je sijaset radnji koje poduzimamo. Osim, kako sam spomenuo, mnogobrojnih razgovora koje radimo, prikupljanja dokumentacije, nekad čak i korištenja posebnih dokaznih radnji, dakle, postoje svi oni alati koje mi imamo, koje koristimo da bismo prikupili dovoljno činjenica i dokaza da prijavimo osobe za koje postoji osnovana sumnja da su počinile kazneno djelo.

Na pitanje koliko su njih otkrili, razotkrili i podnijeli kaznene prijave, odgovara:

"Ako govorimo samo o Radnoj skupini Ovčara, od 2108. godine, kad je osnovana, podneseno je 14 kaznenih prijava, dakle, samo od Radne skupine, u odnosu na 32 počinitelja. Moram naglasiti bitan podatak da je od ta 32 počinitelja koje je Radna skupina obuhvatila kaznenim prijavama njih 15 uhićeno i privedeno na hrvatske sudove.

Suradnja sa Srbijom izostaje.

- Pa ja ne bih ulazio u te razloge, s profesionalne razine mi je to apsolutno nerazumljivo, a u druge razloge ja kao policajac ne bih ulazio.