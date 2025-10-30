Obavijesti

HDZ-ovac prozvao Orešković: 'To što je ona učinila prelazi svaku granicu. Ovo je sramota'

Piše Ivan Štengl,
Tko ste vi, gospođo Orešković, da na takav način blatite najsvetija imena hrvatskog naroda? Hoćete li sutra isto reći za Blagu Zadru, za Roberta Zadravca, za Andriju Marića, za Matijaša?, pitao se Deur

HDZ-ov saborski zastupnik Ante Deur kritizirao je zastupnicu Daliju Orešković zbog toga što je na društvenim mrežama "lajkala" komentar koji je nazvao Jeana-Michela Nicoliera "Plaćenikom kojeg je sramota spominjati", prenosi HRT.

- Moram komentirati nešto što me kao hrvatskog branitelja duboko potreslo. Navikli smo na monstruozne osjećaje zastupnice Orešković prema hrvatskoj državi i braniteljima, ali ovo što je učinila prelazi svaku granicu. Lajkala je komentar u kojem se francuskog dragovoljca, heroja Vukovara Jean-Michela Nicoliera, naziva ‘plaćenikom kojeg je sramota spominjati‘. Nakon 30 godina, njegova majka, brat i obitelj napokon su pronašli mir, zajedno s hrvatskim narodom - rekao je Deur.

KOMENTIRA SNJEŽANA KRNETIĆ Pravda i pomirenje ostaju nepotpuni dok se ne pronađu svi nestali iz Domovinskog rata
Pravda i pomirenje ostaju nepotpuni dok se ne pronađu svi nestali iz Domovinskog rata

Obratio se i Daliji Orešković.

- Tko ste vi, gospođo Orešković, da na takav način blatite najsvetija imena hrvatskog naroda? Hoćete li sutra isto reći za Blagu Zadru, za Roberta Zadravca, za Andriju Marića, za Matijaša? Mnogi su dali svoje živote da bismo mi danas sjedili u ovom Hrvatskom saboru. Sramotno je da netko tko ima toliku privilegiju biti zastupnik pokazuje toliku mržnju prema hrvatskom narodu, braniteljima i državi.

Podsjetimo, posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera pronađeni su nakon 34 godine. On je bio francuski dragovoljac koji je stigao 1991. kako bi branio Vukovar. Pronađen je zajedno s posmrtnim ostacima hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batarela, dok su na Petrovačkoj doli pronađeni ostaci Dragutina Štica

Sprovod Jean-Michela Nicoliera bit će se u četvrtak, 6. studenoga 2025. godine u 13 sati, na Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata u Vukovaru.

