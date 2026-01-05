Obavijesti

Evo kako vlast pumpa cijenu kvadrata: EU traži da se gradi čak 40% više stanova nego sad!

Piše Ljubica Gatarić,
Evo kako vlast pumpa cijenu kvadrata: EU traži da se gradi čak 40% više stanova nego sad!
Zagreb: Premijer Plenković obišao gradilište u procesu obnove nakon potresa u Đorđićevoj 8a | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Paradoksalno je da briselska politika stoji u velikoj suprotnosti s politikama koje se provode u Hrvatskoj. Vlada je subvencionirala potražnju, čime je i sama sudjelovala u stvaranju cjenovnih balona

Umjesto 17.000, Hrvatska bi svake godine trebala graditi između 23.000 i 25.000 novih stanova i kuća kako bi se uklopila u ambiciozni plan Europske unije za osiguranje cjenovno pristupačnoga krova nad glavom svima kojima je on potreban za stanovanje! Europa danas gradi između 1,5 i 1,6 milijuna novih stambenih jedinica godišnje, što je premalo da bi pokrila sve potrebe koje dolaze s rastom urbanog stanovništva, porastom samačkih kućanstava, snažnim migracijama unutar i prema EU, rastom turizma i kratkoročnog najma te gubitkom zastarjelog stambenog fonda.

