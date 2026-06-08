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Foto: 123RF
DOSJE: LUDILO U ŠKOLI PLUS+

Evo kakvi su danas roditelji hrvatskog školarca: Ridaju na hodniku zbog jedne četvorke...

Piše Ana Dasović, Iva Milotić,

Današnji roditelji sve češće školski sustav doživljavaju kao "nužno zlo" i stroj za izbacivanje čim boljih ocjena, bez obzira na realne mogućnosti svoje djece i za to su spremni otići jako daleko...

Sjećate li se afere "Daj 5"? Pritisak koji je tad na školu izvršila supruga predsjednika RH da se njezinu sinu zaključi odlična ocjena postao je udžbenički primjer novoga roditeljstva i odnosa prema školi.

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Komentari 9
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JEDAN ZAVRŠIO NA KROVU

PRIZORI UŽASA KOD VIROVITICE Četvero mrtvih u teškom sudaru

Strašna prometna nesreća koja se danas oko 12.25 sati dogodila na sjevernoj obilaznici Virovitice odnijela je četiri života, a fotografije s mjesta tragedije svjedoče o silini sudara

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