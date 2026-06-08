DOSJE: LUDILO U ŠKOLI PLUS+
Evo kakvi su danas roditelji hrvatskog školarca: Ridaju na hodniku zbog jedne četvorke...
Današnji roditelji sve češće školski sustav doživljavaju kao "nužno zlo" i stroj za izbacivanje čim boljih ocjena, bez obzira na realne mogućnosti svoje djece i za to su spremni otići jako daleko...
Sjećate li se afere "Daj 5"? Pritisak koji je tad na školu izvršila supruga predsjednika RH da se njezinu sinu zaključi odlična ocjena postao je udžbenički primjer novoga roditeljstva i odnosa prema školi.