Evo kakvo će sutra biti vrijeme. Žuti alarm upaljen za 9 regija

Pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslijepodne na kopnu umjeren razvoj oblaka, a postoji i mala vjerojatnost za pljusak, većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima, objavio je DHMZ prognozu za sutra.

- Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, u gorju niža, a ponegdje na Jadranu i do 20 °C. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali mjestimice i do 29 °C, objavio je DHMZ.

Žuti alarm je upaljen za devet regija i to zbog vjetra: Kninska regija, riječka regija, splitska, dubrovačka, Kvarner, velebitski kanal, sjeverna, srednja i južna Dalmacija.