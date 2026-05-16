Evo kakvo nas vrijeme čeka sutra, najavili nedjelju bez kiše

U nastavku vikenda u nedelju očekuje se djelomice sunčano na kpnu, a na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana ponegdje će u Slavoniji još biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti i vrlo jak, piše DHMZ.

Minimalna temperatura zraka očekuje se od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13 °C. Maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 °C. Žuta upozorenja za jak vjetar, pljuskove i grmljavinu su za kninsku, dubrovačku i splitsku regiju.