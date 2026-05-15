Za vikend nam opet stiže kiša...

Prema informacijama Državnog hidrometeorološkog zavoda, subota će biti pretežno oblačna, kišovita i svježa, uz lokalna nevremena, uglavnom na Jadranu i jak sjeverozapadnjak. U nedjelju sunčanije i toplije, ali posvuda ne i suho.

- U subotu će na istoku Lijepe Naše biti oblačno i kišovito. Ponegdje je moguća i grmljavina te jači pljuskovi uz veću količinu oborine. Puhat će slab i umjeren južni i jugozapadni vjetar, popodne sjeverozapadni koji će jačati. Temperatura od 11 do 16 °C, na krajnjem istoku vjerojatno i malo viša - rekao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing.

Temperature između 10 i 14 °C bit će najčešće i u središnjoj Hrvatskoj, također uz oblačno i kišovito vrijeme, mjestimice uz moguću grmljavinu te većinom slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

- Sjeverni vjetar puhat će i u Gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu, gdje će biti i sjeverozapadnjaka, prema otvorenom moru i jakog. Prevladavat će oblačno s povremenom kišom, moguće obilnijom, pri čemu će ponegdje biti i izraženijih pljuskova i grmljavine. U Lici i Gorskom kotaru temperatura uglavnom između 6 i 11 °C, a na sjevernom Jadranu od 12 do 16 °C - istaknuo je Mikec.

U Dalmaciji će u prvom dijelu dana biti oblačno s kišom, lokalno i s neverinima, a moguće su i obilne kiše. Poslijepodne slijedi djelomično razvedravanje uz zamjetno manje čestu kišu. Očekuje se sjeverozapadni vjetar, a u noći i ujutro bit će još juga koje će prolazno okrenuti na jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura iznosit će od 14 do 19 °C.

Foto: Screenshot/DHMZ

- Podjednake vrijednosti bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje je također prijepodne moguća obilna kiša te izraženi pljuskovi, lokalno i nevrijeme. Nakon umjerenog do jakog juga zapuhat će jugozapadnjak, mjestimice jak, a drugom dijelu dana sjeverozapadnjak. More umjereno valovito i valovito.

U nedjelju na kopnu slijedi razvedravanje, no na istoku će vjerojatno prijepodne biti još kiše te jakog sjeverozapadnog vjetra. Početkom novog tjedna očekuje nas djelomice sunčano i toplije vrijeme, u utorak uz mjestimičnu kišu te moguće popodnevne pljuskove.

- Na Jadranu također postupno sve viša dnevna temperatura jer će biti podosta sunčanih sati, a mogućnost pljuskova postoji u utorak u drugom dijelu dana uglavnom samo na sjevernom dijelu - zaključio je Mikec.

