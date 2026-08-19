Evo kakvo nas vrijeme čeka u srijedu: Temperature i do 33 °C

U srijedu će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vruće, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). U središnjim i istočnim predjelima ujutro će mjestimice biti prolazno umjerene naoblake, dok se poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije očekuje dnevni razvoj oblaka.

Vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutro će u kopnenim predjelima biti svježije, uz najnižu temperaturu od 13 do 18 stupnjeva. Na obali i otocima jutarnje temperature bit će više, između 20 i 24 stupnja.

Foto: DHMZ

Tijekom dana temperatura će porasti pa se očekuje najviša dnevna temperatura između 29 i 33 stupnja. U Zagrebu će također prevladavati sunčano i vruće vrijeme, uz najvišu temperaturu između 31 i 33 stupnja.