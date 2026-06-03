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VREMENSKA PROGNOZA

Evo kakvo nas vrijeme čeka za Tijelovo: Malo sunca, ali i kiše...

Piše Julia Očić,
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Evo kakvo nas vrijeme čeka za Tijelovo: Malo sunca, ali i kiše...
Zagreb: Kiša pada od jutra, smirivanje vremena krajem dana | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, najniža temperatura iznosit će od 10 do 13 °C, a najviša oko 25 °C

Prema podatcima s DHMZ-a, na blagdan Tijelova, 4. lipnja, vrijeme će biti pretežito sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu i istoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, najniža temperatura iznosit će od 10 do 13 °C, a najviša oko 25 °C.

- Podjednaka temperatura i u središnjoj Hrvatskoj. Prevladavat će sunčano, a ujutro je vjerojatna i mjestimična magla. Na sjeveru će puhati do umjeren jugozapadnjak. Jugozapadnjak će puhati i lokalno na zapadu Hrvatske, uz obalu do jutra i većinom umjerena bura, a navečer jugo. Pretežno sunčano vrijeme u drugom dijelu dana može narušiti umjerena naoblaka, a ujutro u kotlinama Like i kratkotrajna magla. Najniža temperatura zraka od 8 °C u gorju do 17 °C na otocima. Najviša između 22 i 27 °C - prognozirala je za HRT Katarina Katušić, mag. phys.

Foto: DHMZ

Ujutro je na kopnu ponegdje moguća magla, a u Dalmaciji se pak očekuje sunce.

- U Dalmaciji većinom sunčano vrijeme i danju vrlo toplo, a jutarnja temperatura bit će oko 17 °C, u unutrašnjosti oko 12 °C. Do jutra će mjestimice puhati umjerena bura, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. More malo do umjereno valovito - kaže Katarina Katušić.

Ni na krajnjem jugu Hrvatske neće biti odviše valovito ni vjetrovito, već će samo povremeno puhati umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Tijekom noći i jutra bit će oblačnije uz moguću kišu, a zatim znatno sunčanije, no postoji i mogućnost pokojeg popodnevnog pljuska. Jutarnja temperatura zraka iznosit će od 14 do 17 °C, a najviša dnevna oko 25 °C.

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