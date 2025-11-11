Obavijesti

PRIPAZITE NA CESTAMA

Evo kakvo nas vrijeme danas čeka: Gusta magla, ali i sunce...

Evo kakvo nas vrijeme danas čeka: Gusta magla, ali i sunce...
Gusta magla nad Zagrebom, glavni grad je jutros u crvenoj zoni zbog zagađenog zraka | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

I idućih dana na kopnu se može očekivati stabilnije vrijeme, uz mjestimičnu maglu i niske oblake. Poslijepodne u većini krajeva će biti sunčanog razdoblja, ali magla bi se mogla zadržati veći dio dana

U unutrašnjosti će u utorak biti magla i slaba rosulja, a češća sunčana razdoblja moguća su poslijepodne, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), dodajući da će se najviše dnevne temperature kretati između 7 i 12, a na Jadranu od 16 do 19 Celzijevih stupnjeva.

Meteorolog Dragoslav Dragojlović donio je detaljniju prognozu za HRT.

- U utorak u Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom tmurno i oblačno, ponegdje uz mogućnost rosulje. Sredinom dana i poslijepodne povećava se vjerojatnost sunčanih razdoblja. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 2 do 4 °C, a najviša dnevna između 10 i 12 °C.

Foto: DHMZ

Malo niža jutarnja temperatura bit će u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prijepodne biti niskih oblaka i magle.

- Poslijepodne vjerojatno u mnogim krajevima djelomice sunčano, ali se ponegdje niski oblaci i magla mogu zadržati i veći dio dana.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U gorskoj Hrvatskoj prijepodne tmurno i oblačno, mjestimice s maglom, a poslijepodne barem ponegdje i sunčana razdoblja.

- Uz obalu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar. Jutro u gorju hladno, ponegdje sa slabim mrazom, a temperatura uz obalu između 4 i 9 °C. Najviša dnevna od 10 do 12 °C, na moru između 16 i 18 °C - objašnjava meteorolog.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji pretežno sunčano, samo ponegdje s umjerenom naoblakom. Ujutro slaba do umjerena bura, a tijekom dana umjeren sjeverozapadni vjetar, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito.

- Jutarnja temperatura zraka od 5 do 7 °C, na moru između 10 i 14 °C, a najviša dnevna uglavnom od 15 do 19 °C.

Ostatak tjedna

I idućih dana na kopnu se može očekivati stabilnije vrijeme, uz mjestimičnu maglu i niske oblake. Poslijepodne u većini krajeva će biti sunčanog razdoblja, ali magla bi se mogla zadržati veći dio dana.

- Jutra će biti razmjerno hladna, a dnevna temperatura oko prosjeka za doba godine. Na Jadranu u srijedu pretežno sunčano, a u četvrtak i petak djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a temperatura zraka bez veće promjene.

