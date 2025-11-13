Evo kakvo nas vrijeme očekuje: Rastu temperature, past će kiša

Hrvatska se i dalje nalazi pod utjecajem dva različita vremenska scenarija. Dok obala i viši predjeli uživaju u obilju sunca i iznadprosječno toplim danima za studeni, nizinsku unutrašnjost već danima prekrivaju tvrdokorna magla i niski oblaci. Četvrtak nastavlja u sličnom tonu, no već od petka slijedi promjena koja će za vikend donijeti južinu, porast temperature u cijeloj zemlji, ali i sve više oblaka i kiše.

Četvrtak, 13. studenog, donosi nastavak stabilnog, ali podijeljenog vremena. Većina Jadrana i gorskih krajeva imat će pretežno sunčan dan, dok će se unutrašnjost probuditi uz maglu i sivilo.

Prognoza po regijama

U Slavoniji, Baranji i Srijemu jutro će biti maglovito, no sredinom dana očekuje se stanjivanje oblačnog sloja i sunčana razdoblja. Jutarnje temperature kretat će se od 2 do 5 °C, a najviše dnevne dosezat će ugodnih 9 do 13 °C. Slično vrijeme očekuje i središnju Hrvatsku, gdje će nakon maglovitog jutra danju biti više sunca. Zapuhat će mjestimice umjeren jugozapadnjak, a temperature će se kretati između 7 i 12 °C, ponegdje i više.

Na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj također će biti jutarnje magle i niskih oblaka, osobito po kotlinama Like. Na širem riječkom području postoji mogućnost za pokoju kap kiše. U Gorskom kotaru puhat će umjeren jugozapadni vjetar. Dnevne temperature na obali će dosezati od 14 do 17 °C, dok će u gorju biti svježije.

Dalmacija će imati najviše sunca. Prevladavat će vedro vrijeme, uz najviše dnevne temperature od 16 do čak 20 °C. Ujutro je u unutrašnjosti, posebice u Ravnim kotarima i Zagori, moguća kratkotrajna magla. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Slično će biti i na **krajnjem jugu**, gdje se uz pretežno sunčano vrijeme očekuju temperature do 20 °C.

Vikend donosi osjetnu promjenu i zatopljenje

Iako će magle na kopnu biti i u petak, trebala bi biti kratkotrajnija i u manjoj mjeri prisutna. Petak je dan prijelaza prema osjetnoj promjeni vremena koju donosi jačanje južine. S jugozapadnim vjetrom stizat će topliji i vlažniji zrak, što će rezultirati porastom temperature u cijeloj zemlji. Već za vikend, najviše dnevne vrijednosti u većini krajeva kretat će se između 15 i 20 °C.

Ovo zatopljenje, nažalost, neće biti praćeno sunčanim vremenom. Oblaka će od petka biti sve više. Prve oborine, prema prognozama DHMZ-a, očekuju se već u petak i subotu, i to ponajprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru.

Tijekom nedjelje kiša će se proširiti na veći dio zemlje. Na Jadranu će za vikend zapuhati umjereno, a u nedjelju i jako jugo, koje će donijeti vlažan zrak i valove. U unutrašnjosti će također biti oblačno s kišom, koja će biti češća prema kraju vikenda.

Početak sljedećeg tjedna, kako pišu mediji poput [Novog lista](https://www.novilist.hr/), donosi nastavak nestabilnog vremena. Očekuje se češća i lokalno obilnija kiša, osobito na Jadranu i područjima uz njega. Temperature će biti u postupnom padu, a u najvišem gorju bi s daljnjim zahlađenjem moglo biti i snježnih pahulja. Stoga, iskoristite sunčane sate u četvrtak, jer nas od vikenda čeka pravo jesensko vrijeme.