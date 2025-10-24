Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend: Upalili meteoalarm

Nebo se zacrnilo, a nevrijeme praćeno jakom kišom pa i ledom pogodilo je u petak nešto prije 14 sati zagrebačko područje. Dio grada se zabijelio, a tuča je, kažu nam čitatelji, bila veličine lješnjaka.

- Nisam dugo vidjela ovakvo što dugo da se u jednu minutu sve zabijelilo, baš je jako bilo. Dio centra doslovce pliva, sve je trajalo par minuta - kažu nam čitatelji.

Iako se led brzo otopio pod naletima kiše, bio je to samo uvod u nestabilan vikend koji je pred nama. Prema prognozama, prostrana dolina s frontalnim sustavom premješta se istočnije od Jadrana, donoseći promjenjivo vrijeme diljem zemlje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:04 Tuča pogodila Hrvatsku | Video: čitatelj/24sata

Meteorolozi za subotu, 25. listopada, najavljuju kišu i jak vjetar, a za neke su regije upaljeni i meteoalarmi. Prema detaljnoj prognozi DHMZ-a, subota donosi djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom. Mjestimično se očekuje kiša, a na zapadu zemlje moguća je i obilnija oborina, dok u unutrašnjosti krajem dana može i zagrmjeti. Ujutro je na kopnu lokalno moguća i magla.

Jutarnje temperature na kopnu kretat će se od svježih 3°C do 10°C, dok će na Jadranu biti osjetno toplije, između 9°C i 15°C. Najviše dnevne temperature bit će u rasponu od 14°C do 19°C.

Zagreb: Jaka tuča pogodila Zagreb | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, koji će u višim predjelima Gorskog kotara biti i jak. Na moru se očekuje umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, što će dodatno pojačavati osjećaj nestabilnosti.

Meteoalarmi za više regija

Zbog potencijalno opasnih vremenskih uvjeta, DHMZ je izdao žuta upozorenja koja signaliziraju potrebu za oprezom u gospićkoj i riječkoj regiji te na području Kvarnera.

Na području gospića na snazi su dva upozorenja. Prvo se odnosi na vjetar, s mogućim olujnim udarima jugozapadnjaka jačim od 65 km/h u višem gorju, na snazi od 13 do 22 sata. Drugo upozorenje izdano je zbog lokalno moguće obilne kiše, gdje može pasti i više od 50 mm oborine, a vrijedi od 11 sati do ponoći.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Slično kao i za Liku, za riječku je regiju na snazi žuti alarm zbog moguće obilne kiše, s količinom oborine većom od 50 mm. Za područje Kvarnera i Kvarnerića izdano je i upozorenje zbog jakog juga, čiji bi udari u večernjim satima (od 21 do 23:59 sati) mogli dosezati i do 75 km/h.

Kako navode iz DHMZ-a, ovakav vjetar stvara valove rizične za manja plovila, pa se neiskusnim pomorcima savjetuje da izbjegavaju plovidbu. Mogući su i prekidi u katamaranskim linijama.

Foto: DHMZ

Za ostatak zemlje, uključujući osječku, zagrebačku, splitsku i dubrovačku regiju, na snazi je zeleni meteoalarm, što znači da se ne očekuju opasne vremenske pojave.

Vikend pred nama

U idućim danima nastavit će se promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno s kišom. U nedjelju, koja će biti oblačnija, kiša bi ponegdje mogla biti i obilnija, dok se u utorak oborine očekuju uglavnom na jugu zemlje. Vjetar na kopnu bit će slab do umjeren; u nedjelju će puhati većinom sjeveroistočnjak, u ponedjeljak jugozapadnjak, a u utorak sjeverozapadni vjetar.

Na Jadranu će puhati umjereno jugo i južni vjetar, a od ponedjeljka i sjeverozapadnjak. Na sjevernom dijelu Jadrana ujutro je moguća i prolazno jaka bura. Vrijeme će biti svježije, osobito danju.

Vikend pred nama donosi nastavak promjenjivog jesenskog vremena. Iako će veći dio zemlje proći bez većih problema, stanovnicima i posjetiteljima Like i riječkog područja savjetuje se dodatan oprez. Prije putovanja, osobito morem, svakako provjerite najnovije informacije o vremenu i stanju u prometu kako biste izbjegli neugodnosti.