Idete na Dan sjećanja? Toplo se obucite. Evo kakvo vas vrijeme čeka u Vukovaru iz sata u sat!

Kao i svake godine, 18. studenog prisjećamo se pada Vukovara. Grad je 87 dana branilo 2500 ljudi, a 34 godine nakon tog kobnog dana, prisjećamo se svake žrtve koja je dala svoj doprinos u obrani grada.

Na čelu Kolone sjećanja ove godine bit će žene koje su branile Vukovar. Bile su ratnice, medicinske sestre, liječnice. Njihove priče pročitajte ovdje.

Foto: AccuWeather

Vrijeme će, prema prvim procjenama stručnjaka s AccuWeathera biti blagonaklono. I dok je mogući pljusak najavljen s noći na utorak, oborine bi trebale oslabiti do jutra.Tijekom dana očekuje se stabilnih 6, a maksimalno će biti 8 Celzijevih stupnjeva.

Foto: AccuWeather

Od 10 sati kada kreće Kolona sjećanja, pa sve do 12:45 kada je na rasporedu polaganje vijenca, očekuje se oblačno vrijeme i maksimalnu temperaturu do 7 Celzijevih stupnjeva. Male su šanse i za pokoju kap kiše u popodnevnim satima.

Slično vrijeme očekuje se i tijekom cijelog dana uz tek manja odstupanja.

Foto: AccuWeather

Oborina bi trebalo ipak biti tijekom noći i tijekom prijepodneva u srijedu za kada su najavili i grmljavinsko nevrijeme.