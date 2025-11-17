Od 10 sati kada kreće Kolona sjećanja, pa sve do 12:45 kada je na rasporedu polaganje vijenca, očekuje se oblačno vrijeme i maksimalnu temperaturu do 7 Celzijevih stupnjeva
Idete na Dan sjećanja? Toplo se obucite. Evo kakvo vas vrijeme čeka u Vukovaru iz sata u sat!
Kao i svake godine, 18. studenog prisjećamo se pada Vukovara. Grad je 87 dana branilo 2500 ljudi, a 34 godine nakon tog kobnog dana, prisjećamo se svake žrtve koja je dala svoj doprinos u obrani grada.
Na čelu Kolone sjećanja ove godine bit će žene koje su branile Vukovar. Bile su ratnice, medicinske sestre, liječnice. Njihove priče pročitajte ovdje.
Vrijeme će, prema prvim procjenama stručnjaka s AccuWeathera biti blagonaklono. I dok je mogući pljusak najavljen s noći na utorak, oborine bi trebale oslabiti do jutra.Tijekom dana očekuje se stabilnih 6, a maksimalno će biti 8 Celzijevih stupnjeva.
Od 10 sati kada kreće Kolona sjećanja, pa sve do 12:45 kada je na rasporedu polaganje vijenca, očekuje se oblačno vrijeme i maksimalnu temperaturu do 7 Celzijevih stupnjeva. Male su šanse i za pokoju kap kiše u popodnevnim satima.
Slično vrijeme očekuje se i tijekom cijelog dana uz tek manja odstupanja.
Oborina bi trebalo ipak biti tijekom noći i tijekom prijepodneva u srijedu za kada su najavili i grmljavinsko nevrijeme.
