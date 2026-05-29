Objavili prvu fotku Pavleka nakon bijega. Odvjetnici: 'Neće se vratiti, boji se za svoj život'

Bivši predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek već se mjesec dana nalazi u pritvoru u kazahstanskom Almatiju, gdje čeka odluku o mogućem izručenju Hrvatskoj. Protiv njega USKOK vodi istragu zbog sumnje na izvlačenje čak 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza, a njegovi su odvjetnici sada prvi put javno za RTL Danas otkrili strategiju obrane.

Kako tvrde Pavlekovi odvjetnici u Kazahstanu, njihov klijent neće dobrovoljno pristati na povratak u Hrvatsku jer, prema njihovim riječima, strahuje za vlastiti život.

- Ne, on se nikada neće dobrovoljno vratiti. Neće se vratiti na mjesto gdje vjeruje da postoji izravna prijetnja njegovom životu - izjavio je odvjetnik Bakhytzhan Zhanarbayev.

Obrana tvrdi da Pavlek smatra kako mu u Hrvatskoj prijeti ozbiljna opasnost zbog informacija koje posjeduje te da ne vjeruje da bi imao pravično suđenje. Upravo je to ključni argument kojim pokušavaju spriječiti njegovo izručenje.

Pavlek se 5. svibnja pred sudom u Almatiju službeno usprotivio izručenju Hrvatskoj, nakon čega mu je određen pritvor od 40 dana. Hrvatska u tom roku mora dostaviti službeni zahtjev za izručenje. Iz Ureda glavnog državnog odvjetnika Kazahstana potvrđeno je da dokumentacija do početka ovog tjedna još nije stigla.

- Ako dokumenti stignu, tužiteljstvo će zatražiti produljenje pritvora. U tom slučaju tražit ćemo alternativne mjere - rekao je Zhanarbayev.

Prema kazahstanskom zakonodavstvu, cijeli postupak mogao bi trajati i do godinu dana, a Pavlekovi odvjetnici smatraju kako postoji realna mogućnost da izručenje bude trajno odbijeno.

- Ne postoji ugovor o izručenju između Kazahstana i Hrvatske. U međunarodnoj praksi primjenjuje se načelo reciprociteta, ali to nije obveza države - pojasnio je odvjetnik.

Prije dolaska u Kazahstan, Pavlek je boravio u Turskoj, gdje nije bio uhićen, nakon čega je otputovao u Dubai pa potom u Almati. Ondje je boravio u privatnom apartmanu, no njegovi odvjetnici odbijaju otkriti s kim je bio u kontaktu.

- Svi njegovi boravci u Kazahstanu bili su privatne i turističke prirode i nemaju veze s ovim slučajem - izjavio je drugi Pavlekov odvjetnik Askhat Niyazov.

Tijekom boravka u Turskoj Pavleku je oduzeto nekoliko mobitela, bankovne kartice i crna bilježnica sa šifrom, koje sada analiziraju istražitelji USKOK-a. Obrana tvrdi kako provjerava zakonitost svih radnji provedenih u trećim državama.

- Ako su međunarodna pravila prekršena, to ćemo istaknuti pred sudom - poručuje obrana.

Odvjetnici tvrde kako se Pavlek nije žalio na uvjete u pritvoru te da je dobrog zdravstvenog stanja, unatoč stresu zbog uhićenja.

- Svako uhićenje je stresno, ali hrabro to podnosi i dobrog je fizičkog zdravlja. Pokušavamo mu omogućiti kontakt s obitelji jer mu je njihova podrška iznimno važna - rekao je Zhanarbayev.

Za Vedranom Pavlekom raspisana je međunarodna tjeralica nakon što je krajem siječnja na granici s 100 tisuća eura gotovine uhićen bivši glasnogovornik Skijaškog saveza Nenad Eror. Istražitelji sumnjaju da je Eror novac prenosio prema Pavlekovu nalogu, dok je bivši čelnik saveza označen kao glavni osumnjičeni u aferi teškoj 30 milijuna eura.