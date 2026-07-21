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Evo kakvu je zaštitu sad dobio gradonačelnik Dubrovnika: 'Radim u interesu našeg grada'

Piše Luka Safundžić,
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Evo kakvu je zaštitu sad dobio gradonačelnik Dubrovnika: 'Radim u interesu našeg grada'
Dubrovnik: Dobra atmosfera u stožeru dubrovačkog HDZ-a nakon prvog izbornog kruga | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Gradonačelnika Dubrovnika čuvaju policajci. 'Nije me strah. Novi GUP se mora donijeti''

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković ponovno je pod 24-satnom policijskom zaštitom, drugi put u posljednjih godinu dana. Mjera je uvedena početkom srpnja na temelju sigurnosne procjene policije, a koliko će trajati ovisit će isključivo o novim procjenama ugroze. Za razliku od prošle godine, kad je nakon nekoliko tjedana na vlastitu odgovornost odustao od zaštite, ovoga puta policijske mjere i dalje su na snazi.

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Komentari 4
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