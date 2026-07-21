Gradonačelnika Dubrovnika čuvaju policajci. 'Nije me strah. Novi GUP se mora donijeti''
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Evo kakvu je zaštitu sad dobio gradonačelnik Dubrovnika: 'Radim u interesu našeg grada'
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Dubrovački gradonačelnik Mato Franković ponovno je pod 24-satnom policijskom zaštitom, drugi put u posljednjih godinu dana. Mjera je uvedena početkom srpnja na temelju sigurnosne procjene policije, a koliko će trajati ovisit će isključivo o novim procjenama ugroze. Za razliku od prošle godine, kad je nakon nekoliko tjedana na vlastitu odgovornost odustao od zaštite, ovoga puta policijske mjere i dalje su na snazi.
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