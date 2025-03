Evo koji sve gradovi i županije daju uskrsnice umirovljenicima i socijalno ugroženima

U Virovitici će tako, uskrsnicu dobiti umirovljenici čija su ukupna mirovinska primanja manja od 450 eura. Pri tome će po 100 eura dobiti oni čija je mirovina ne prelazi 200 eura, a 50 eura oni s primanjima od 200 do 450 eura. Grad je za tu namjenu u proračunu osigurao 86.850 eura.

Grad Zlatar isplatit će uskrsnicu od 35 eura svim svojim umirovljenicima čija je mirovina manja od 450 eura, kao i korisnicima zajamčene minimalne naknade. Isplaćivat će je u travnju, a najkasnije do 18. travnja na tekuće račune umirovljenika. Kako bi ostvarili pravo na isplatu, umirovljenici trebaju podnijeti zahtjev do 15. travnja ove godine.

Grad Pag isplatit će uskrsnice od 60 i 80 eura umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama bez primanja od navršenih 65 godina. Iznos od 80 eura umirovljenici će dobiti ukoliko im mirovina ne prelazi 500 eura, a 60 ako im se kreće od 500 do 700 eura. Iznos od 80 eura, Grad je namijenio za socijalno ugrožene osobe bez primanja s navršenih 65 godina. Uskrsnice će se isplaćivati od 8. do 28. travnja.

Grad Beli Manastir uskrsnice je namijenio umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s područja Grada i naselja Branjin Vrh, Šumarina i Šećerana. Pravo na uskrsnicu imaju umirovljenici s mirovinom do 450 eura, s tim da će 60 eura dobiti oni čija mirovina ne prelazi 250 eura, 45 eura oni s mirovinama od 250 do 350 eura, a uskrsnicu od 35 eura umirovljenici koji primaju od 350 do 450 eura. Korisnici nacionalne naknade imaju pravo na uskrsnicu od 60 eura. Grad će uskrsnice Isplaćivati od 7. do 17. travnja.

Već u ponedjeljak, 1. travnja uskrsnice u gotovini, u iznosu od 50 eura, počinje isplaćivati općina Plitvička Jezera. Pravo na nju imaju umirovljenici s mirovinom do 500 eura i osobe starije od 65 godina koje imaju prebivalište u općini, a ne ostvaruju nikakve prihode. Rok za podnošenje prijava za isplatu je od 1. do 11. travnja, a u tom će se roku uskrsnice u gotovini isplaćivati u općinskoj vijećnici.

Popisu gotovo stotinjak gradova i općina, koji kane isplatiti uskrsnicu, priključila se i Ličko-senjska županija koja će po 50 eura isplatiti korisnicima zajamčene minimalne naknade, nezaposlenim hrvatskim braniteljima, korisnicima nacionalne naknade za starije osobe te umirovljenicima čija ukupna primanja iznose do 200 eura, ukupno za oko 1. 870 korisnika.

Među onima koji su ranije najavili isplatu uskrsnica su Zagreb, Osijek, Split, Velika Gorica, Samobor, Zaprešić itd.