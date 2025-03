Umirovljenicima krajem godine dolazi 13. mirovina od 155 eura

S mirovinama za ožujak, koje će umirovljenici na tekuće račune dobiti u travnju stiže 'povišica' od 3,03 posto koja je rezultat usklađivanja mirovina, s razlikom za siječanj i veljaču. Rezultat je ti zakonskog usklađivanja mirovine koje se temelje rasta plaća i inflacije usklađuju dva puta godišnje. Na prosječnu mirovinu riječ je o povećanju od 16 eura, dok će najniže mirovine rasti za svega 11 eura. Mirovinska reforma, koja bi izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju trebala zaživjeti u srpnju ove godine, trebala bi donijeti veće mirovine.

Naime, resorno ministarstvo mijenja formulu usklađivanja kojoj je sada omjer 70:30 na 85:15. Uvodi se i trajni dodatak na mirovinu. Za deset posto rast će invalidske mirovine, a za tri posto one najniže. Ukida se i penalizacija prijevremene mirovine sa 70 godina. Prvo čitanje zakonskih izmjena u Saboru se očekuje u travnju. Što mirovinska reforma donosi umirovljenicima za 24sata je ranije pojasnio mirovinski analitičar Željko Šemper. Ukazao je kako nova formula usklađivanja mirovina, koju vladajući pokušavaju prikazati kao nešto epohalno, zapravo je veliko ništa. Napomenimo je kako ove godine umirovljenici mogu zaboraviti usklađivanja po stopi od 4 do 8 posto. ker više neće biti visokog rasta plaća kao što je to bilo 2024. godine, a i inflacija je malo 'usporila'.

- Od 1. siječnja 2025. postotak usklađivanja iznosi 3,03 posto pa po još važećoj formuli 70:30 iznos povećanja na prosječnu mirovinu od 555 eura iznosit će 16,82 eura, a po novom omjeru 85:15 iznosila bi 18,43 eura. Prema tome nova formula 85:15 bi značila rast prosječne mirovine za mizernih 1,61 euro! Čak ni prema jednom, povoljnijem parametru, a sada su to plaće, ništa značajno ne bi se dogodilo, jer bi povećanje bilo 20 eura ili samo 3,18 eura više! Ovakvo usklađivanje mirovina je velika blamaža i sramota ove Vlade, kad znamo, da je u srpnju plaća Plenkovića porasla za 2.423 eura, a ministra Piletića za 1.941 euro - kazao je Šemper za 24sata.

Upozorio je da ovakvom formulom mirovine stalno zaostaju i gube utrku s plaćama i inflacijom, posebno s preskupom hranom. Zbog toga je udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći tek 40,6 posto, po čemu je Hrvatska uz Bugarsku na dnu članica EU. Šemper je podsjetio da je Odbor za socijalnu zaštitu Europske komisije preporučio Hrvatskoj izmjenu formule usklađivanja mirovina i ukidanje ili smanjenje poreza na mirovine, u cilju većeg udjela mirovina u plaći.

Trajni godišnji dodatak na mirovine tzv. 13. mirovina trebala bi umirovljenicima doći do kraja godine. Godinama se u Hrvatskoj priča o 13. mirovini koju daje većina država EU od Španjolske, Austrije, Portugala. Resorno ministarstvo predlaže da se godišnji dodatak računa po formuli „godine staža x 5 euro“.

- Opet mrvice umirovljenicima! Pa koliko bi iznosio taj dodatak? Vjerovali ili ne, još jedna mizerija. Prosječni staž u Hrvatskoj je 31 godina. Kada ga pomnožimo s pet eura dolazimo do 155 eura! To je tek 25 posto od prosječne mirovine s kojom se hvali premijer, a koja iznosi 624 eura- ukazao je Šemper.

Kad već mirovina nije osnovica za izračun, mirovinski analitičar navodi kako bi se minimalni dodatak za najnižu mirovinu trebao računato po formuli „godine staža x AVM“. Naime, aktualna vrijednost mirovine (AVM) trenutno iznosi 13,57 eura. U tom slučaju prosječan dodatak iznosio bi 421 eura, što su 2/3 prave 13. mirovine ukazao je Šemper.

Niva pravila od ljeta bi trebala donijeti rast invalidskim mirovina za deset posto, a one najniže rast će za tri posto. To znači da oko 160.000 korisnika invalidske treba dobiti u prosjeku 56 eura više. Invalidska mirovina u prosjeku iznosi 419 eura, no polovica umirovljenika iz ove kategorije prima između 300 i 400 eura.

Najniža mirovina sudbina je svakog četvrtog umirovljenika. U prosjeku preživljavaju mjesec sa 360 eura, od koje preživljava gotovo 3320.000 umirovljenika. Planirana povišica od tri posto za njih značit će svega 10 eura veću mirovnu. Mirovinska reforma osim nove formule usklađivanja i trajnog godišnjeg dodatka trebala bo donijeti povoljniju bonifikaciju duljeg rada, ali i veća prava za umirovljenike koji rade, a među novinama je i povećanje staža za majke na 12 mjeseci za svako dijete.

Podsjetimo, plan vladajućih je da do kraja mandata odnosno za četiri godine prosječna mirovina iznosi do 800 eura. Umirovljeničke udruge traže novi izračun mirovina kako bi one odmah porasle na navedeni iznos, jer sadašnje mirovine većine ne pokrivaju ni osnovne životne troškove, poput hrane, lijekova i režija.