Evo kolika je prosječna neto plaća u Hrvatskoj

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj iznosila je za ožujak ove godine 1.555 eura, što je na godišnjoj razini nominalno više za 7,4, a realno za 2,5 posto, objavio je Državni zavod za statistiku (DZS). U odnosu na plaću za veljaču ove godine, prosječna neto plaća za ožujak nominalno je viša za 1,8 posto, a realno za 0,4 posto. Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za ožujak isplaćena je u zračnom prijevozu, u iznosu od 2.309 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, u iznosu od 996 eura.

Prema izvješću DZS-a, objavljenom u petak, medijalna neto plaća za ožujak iznosila je 1.317 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala manje, a polovina više od toga iznosa. U odnosu na veljaču ove godine medijalna plaća u ožujku je bila viša za 2,7 posto, a u odnosu na ožujak lani je viša za 9,8 posto.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za ožujak ove godine iznosila je 2.183 eura, što je u odnosu na veljaču nominalno više za 2,1 posto, a realno za 0,7 posto.

Na godišnjoj je razini prosječna bruto plaća bila nominalno viša za 8,4 posto, a realno za 3,4 posto.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća za ožujak bila je u djelatnosti promidžbe, istraživanje tržišta i odnosi s javnošću, u iznosu od 3.375 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, u iznosu od 1.325 eura.

U ožujku su bila 173 plaćena sata, što je u odnosu na veljaču više za 10,2 posto. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti vodni prijevoz (188), a najmanje u djelatnostima pravne i računovodstvene djelatnosti (163) i djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (163).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za ožujak ove godine iznosila je 8,72 eura, što je u odnosu na veljaču niže za 7,2 posto, a u odnosu na ožujak prošle godine više za 3,1 posto, pokazuju podaci DZS-a.